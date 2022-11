Testad produkt: HP Envy Inspire 7920e

Pris: 1 550 kr på Computersalg

När vi bad HP om att få testa en kompakt allt i ett-skrivare för skrivbordet var det kanske inte i första hand en skrivare som ser ut som Envy Inspire 7920e vi hade i tankarna. Den är, för att vara en skrivare som är byggd att stå på ett skrivbord, en ovanligt stor pjäs. Den är hela 46 centimeter bred, vilket är mer än många skrivare med stora bläcktankar på sidan. Och med en rejält tilltagen dokumentmatare uppe på skannerlocket sticker den upp extra mycket på höjden.

Betyg 4 av 5 Omdöme Storleken till trots finns det mycket vi gillar med denna bastanta multiskrivare för skrivbordet. Den är redo att växla från kontorsskrivare eller kopiator till fotoskrivare i ett nafs och gör ett bra jobb med bägge, även om den gärna kunde varit lite snabbare. Behändiga, funktionsrika appar och program till den är ett plus och den valfria prenumerationstjänsten för bläck kan bli riktigt smart även ekonomiskt om du är rätt typ av användare. Positivt Hög kvalitet på utskrift och inläsning

Tyst i drift

Utmärkt användarvänlighet

Prisvärd utskriftsplan Negativt Inte särskilt snabb

Stor i måtten Missa inte vårt test av skrivare – både laser och bläck

Men efter att ha testat den kan vi förlåta skrivaren dess extra centimeter. Den är nämligen så pass lätt att installera, hantera och använda i vardagen att vi gärna ger den plats på skrivbordet. Du får här mycket av det mesta. Ett 150 arks slutet pappersmagasin som dessutom har ett extra pappersmagasin inbyggt, där du kan stoppa in kuvert eller fotopapper.

Dokumentmataren högst upp må vara klumpig och sticka ut mer än konkurrenternas, men det gör det också lätt att lägga papper som ska skannas i den. Pappershanteringen är en av skrivarens styrkor. Det är lätt att fylla på och svårt att det blir fel.

Vi installerar skrivaren med hjälp av mobilappen HP Smart, och installerar också samma på vår testdator. Den ger tydliga instruktioner som gör hårdvarukonfigurering och anslutning till nätverk enkelt. Vi uppmanas att skapa ett HP-konto och aktivera tjänsten HP+. Det kan skippas, men en del funktioner i HP Smart-appen är knutna till det, som skanning. HP+ är i sig gratis och är du registrerad får du ett års förlängning på garantin på skrivaren, samt ett halvårs gratis prenumeration på HP Instant Ink.

Prenumeration som kan löna sig

Instant Ink är en tjänst som håller koll på dina bläcknivåer och automatiskt skickar en ny på posten innan det är dags att byta. Du betalar (efter dina sex gratismånader) för en viss utskriftsvolym, från 12 kronor i månaden för 10 sidor till 249 kronor i månaden för 700 sidor. Har du så stora utskriftsbehov kanske just denna HP-skrivare dock inte är bästa valet, för bläckpatronerna är inte så stora, så då får du byta ofta.

Dokumentmataren på toppen gör det enkelt att använda HP Envy Inspire 7920e som skanner och kopiator.

Det är för det mesta bättre deal än att köpa bläck separat, om du inte skriver ut väldigt sällan och bara i svartvitt. Då kan det vara klokare att skippa det. Går du under din kvot så kan du också spara ej utskrivna sidor till månaden efter.

Kostnadskontroll i all ära, för den som inte skriver ut stora volymer blir kvalitet och handhavande viktigare, och HP levererar på bägge punkterna. Textutskrifter har rätta djupet i svärta och mättnad i färger utan att det blir tjockt och kladdigt. HP har också alltid varit bland de bättre skrivarna på marknaden på att återge foton på vanliga a4-papper.

Framför allt i deras laserskrivare, men ofta även för bläckstråle, och här lyckas de bra med det. I alla fall efter en noggrann justering av skrivhuvudena. Hög skärpa, jämna ytor och fin färgblandning, om än aningen låg mättnad. Samma sak kan sägas när vi skriver ut högupplöst bild på fotopapper. Det är inte skrivarens huvudfokus men den gör det godkänt bra. Även om det slörpar mycket bläck. Ytterligare en anledning att fundera på Instant Ink. Även en fotoutskrift räknas nämligen som en sida.

Patronerna till skrivaren kan du köpa separat – eller välja att prenumerera på.

Långsam men jämn

Något Envy Inspire 7920e inte är, är särskilt snabb. Vi får vänta 14 sekunder på en svartvit där andra skrivare för det mesta ligger på eller under tio sekunder, och vi får ganska få sidor per minut under kontinuerlig utskrift. Utskriftshastigheten är dock konsekvent, vi stöter inte på att skrivaren behöver pausa för att tvätta skrivhuvuden slumpmässigt, vilket ibland gör att man får vänta extra med många andra skrivare.

Standardläget är också ”tyst läge” vilket gör att mekaniken i skrivhuvudet dämpas. Det gör dock utskrifter ännu långsammare och känns ganska onödigt, då det som låter mest är pappersmatningsmekaniken, och den påverkas inte. Men även i normalläge är Envy Inspire 7920e jämförelsevis tyst.

Kopiatorn är snabbare tack vare en pigg dokumentmatare och lika snabb flatbädds-skanner. Men det resulterar i en aning randiga kopior om det är mycket bilder och färg i originalet. Det återspeglas lyckligtvis inte vid skanning, som ger utmärkta resultat. HP Smart-programmet till datorn har många alternativ för hur du kan läsa in ett dokument, inklusive ocr-tolkning, vilket du för det mesta behöver tredjepartsprogram för med så här prispressade skrivare.

Vill du inte använda HP:s app i mobilen går det bra att göra molnutskrifter med Apple Airprint och Mopria. HP har också bättre skrivarstöd för Chrome OS än de flesta skrivare, vilket kan vara ett plus om du har en Chromebook. Men då det numera går bra att köra nästan varenda Android-app i en Chromebook så får konkurrenternas skrivare ungefär lika bra stöd där med sina egna appar. Så det är en mindre fördel nu än för några år sedan.

Specifikationer

Produktnamn: HP Envy Inspire 7920e

Testad: November 2022

Kontakt: HP

Skrivartyp: Bläckstråle multifunktion

Upplösning: 4800x1200 dpi

Dubbelsidig utskrift: Automatisk

Max pappersformat: A4

Kapacitet inmatningsfack A4: 125 ark

Anslutningar: Wifi, usb

Inbyggd skanner/mfc: A4, 30 sidor dokumentmatare

Utskriftshastighet, första sida A4*: 14 sek (sv), ca 15 sek (färg)

Utskriftshastighet, flera sidor A4*: 15 sid/min (sv), 10 sid/min (färg)

Kontrollprogram/app: Ja/ja

Molnutskrift: Apple Airprint, Mopria, Chrome OS, HP Smart

Mått: 46 x 38,3 x 23,3 cm

Vikt: 8,1 kg

Utskriftskostnad**: 58 öre (sv), 1,55 kr (färg)

Prenumerationsplan för bläck: HP Instant Ink

Garanti: 1 år (2 år med HP+)

Rek. pris: 1 990 kr

Aktuellt pris: 1 550 kr på Computersalg

* Uppmätt utskriftshastighet på A4 med skrivarens standardinställningar

** Uträknad för A4 pappersutskrifter enligt iso-standard för bläck, och normalpris i butik för tillverkarens originalbläck.