Snacket runt hemnätverk domineras just nu av wifi 6e, routrar, mobiler och laptops som fått ett till frekvensband på 6 GHz, som körs vid sidan av de vanliga 2,4 och 5 GHz-banden. Det är en spännande ny teknik, men bara du som har sprillans nya prylar att koppla upp kan dra nytta av den. Det ger dessutom inte heller enorma prestandafördelar, som du kan tro och är än så länge väldigt dyrt. Så det släpps fortfarande gott om wifi 6-routrar. Som detta nya mesh-paket från Netgear.

Utmärkt räckvidd

Stabil drift

Lätt att installera och hantera Negativt Ingen multigigabit-wan

Begränsat med detaljinställningar

Orbi RBK763 står det på paketet, men Orbi RBK763S-100EUS är dess kompletta modellbeteckning. De butiker som du idag kan beställa den från listar den som Orbi RBK763S. Det är samma paket, ett kraftfullt trippelbandssystem bestående av tre enheter, en huvudrouter och två stycken satellit-noder. Det finns också ett RBK762-system med en router och en satellit, och du kan köpa fler satelliter (RBS760) separat vid behov.

Ett trepack kostar 7 990 kronor. Det är en rejäl kostnad för ett hemnätverk men Orbi-routrar är generellt sett inte de billigaste, och du får mycket wifi-kapacitet för pengarna. Det är ett trippelband-wifi med dubbla 5 GHz-band med kapacitet på 2,4 Gbit/s vardera, samt 600 Mbit/s på 2,4 GHz. Med wifi 6-teknik, stora antenner inne i det höga chassit och effektiv så kallad beamforming-teknik får du riktigt bra räckvidd även på de högre frekvenserna, och även övertygande hastighet över 2,4 GHz.

Det här är en uppföljare till Orbi RBK753. Den största skillnaden är att den nya har stöd för 160 MHz kanalbandbredd till klienter. Det innebär att du kan få väldigt höga överföringshastigheter till en mottagare med 2x2 mimo. Det är det vanligaste i mobila enheter, och innebär att den har två antenner som kommunicerar parallellt.

Det är typisk Orbi-design, med mycket utrymme för antenner inne i de avlånga enheterna.

Mer bandbredd per dator

Det är faktiskt den första Orbi som har det, inte ens de dyrare lyxmodellerna som Orbi RBK853 har stöd för det, utan uppnår istället topphastigheter med fler antenner och 4x4-mimo. Det kan gå väldigt fort, men bara till kraftfulla mottagare med extra antenner. Med 160 Hz-stöd går det att få högre hastighet till fler typer av mottagare. Fortfarande inte alla, men fler.

Bara inte samtidigt. Vi får inga detaljer från Netgear om hur trafiken mellan frekvensbanden fördels, men det verkar vara så att ett 5 GHz-band är exklusivt för så kallad backhaul, kommunikation mellan den centrala routern och satellitnoderna. Det innebär att du har 2,4 GHz bandbredd att fördela på anslutna klienter. Lyckas du utnyttja bandbredden till max, med perfekt 160 MHz mottagning (kom ihåg att inte heller alla 2x2-klienter stödjer det), kan du få hela 5 GHz-bandet på 2,4 GHz.

Det innebär inte att du får över två gigabit i nedladdningshastighet. Du behöver ju till exempel alltid en viss tvåvägskommunikation, och ingen radiokommunikation är perfekt. Men chansen att du kommer upp i gigabithastigheter, eller till och med lite till, är högre med 160 MHz-stöd. Netgear själva sätter dock krokben för sig i denna router, då wan-porten på huvudroutern bara stödjer gigabit ethernet, inte 2,5 eller 10 gigabit, som i en del kraftfulla fristående routrar, eller Netgears egna dyrare Orbi-modeller.

Väl installerad och utplacerad lyser inga statusdioder. Bara om det sker något utäver det vanliga.

Vi ser inte heller att det skulle gå att aktivera så kallad länk-aggregering, så att du kan slå ihop två nätverksportar. Det gör att snabbaste hastigheten ut på Internet blir just strax under en gigabit. Nu är det i och för sig extremt ovanligt med snabbare bredband än så, för de flesta är det inte någon stor nackdel. Men en 2,5 gigabits wan-port hade gjort routern mer framtidssäkrad.

Så snabb som portarna tillåter

I våra tester maxar vi ut vår wan-uppkoppling och får samma hastighet trådlöst som trådbundet till en laptop ansluten med nätverkskabel till routern för genomströmning av data från wan, upp till ungefär 930 Mbit/s. Trådlös kommunikation mellan två datorer anslutna med 5 GHz och wifi 6-stöd kommer upp i lite till, 960 Mbit/s. Det är ungefär så snabbt vi kan begära med tanke på att de delar på 2,4 Gbit i bandbredd på samma 5 GHz.

Det som sedan också imponerar är hastigheten mellan noderna. Den sker enligt tekniska specifikationer med 4x4 mimo på 80 GHz, och ser inte ut att minska hastigheten mer än marginellt. När vi testmäter efter vår första installation av routern får vi nästan lika höga hastigheter om vi surfar via en satellit som via huvudroutern. Det med att avstånd på tio meter och med en innervägg mellan dem. Efter att ha placerat om noder mäter vi igen, med 15 meters avstånd och en tjockare betongvägg emellan. Även där går det väl godkänt snabbt.

Tredubbla lan och en wan-port på centrala routern, dubbla lan-portar på de andra två enheterna.

Efter två dagars testande kan vi inte heller hitta något att klaga på när det gäller stabiliteten. Efter installation tickar systemet på med alla noder aktiva, utan några märkbart avbrott. Det blir hatten av till Netgear för det tekniska. Hur är det med hantering, funktioner och användarvänlighet?

Lättskött utan totalkontroll

De tre enheterna är mycket lätta att installera. Enda instruktionen i paketet är att ladda hem Orbi-appen till din mobil. I appen blir vi först ombedda att logga in till eller skapa ett Netgear-konto, vilket krävs för att komma vidare. Det ger routern tillgång till fjärranslutning för administration, molnbaserade säkerhetsfunktioner och röstkontroll via Google Assistent eller Amazon Alexa. Vi hade föredragit att kunna skippa registrering, men i dagens molnbaserade värld är det ingen dealbreaker.

Hårdvaruinstallationen är annars busenkel. Alla enheter placeras ut och ansluts direkt, och de hittar automatiskt varandra. Du får möjlighet att välja ett eget nätverksnamn och lösenord, men det är inte nödvändigt då den kommer med ett förkonfigurerat lösenord som både är säkert och lätt att minnas. Efter tre minuter för att hitta noderna och fem minuter för att uppdatera firmware på alla tre enheter är vi igång.

I appen får du enkel tillgång till grundegenskaper och funktioner. Du kan se och kontrollera nätverksåtkomst för anslutna klienter, aktivera ett gästnätverk, som du har möjlighet att tidsbegränsa, och göra de mest grundläggande wifi-inställningarna som att byta namn och lösenord. Men inte mer än så, vill du har kontroll över mer får du gå in i routerns webbgränssnitt via en dator. Det har fördelen att det är på svenska.

Orbi-appen är lättnavigerad, men ger inte full kontroll.

Inte heller det är extremt generöst med vad det låter dig göra. Du har till exempel ingen kontroll över var du blir ansluten som användare. Frekvensbanden är sammanslagna till ett ssid utan möjlighet att separera dem. Här saknas också en del detaljinställningar för finjustering av wifi som en del routrar erbjuder. Du kan välja att byta kanal på ett band manuellt, men det är i stort sett allt. Övriga nätverksinställningar är inte heller de särskilt detaljerade, men allt grundläggande går att ställa in.

Bonusfunktioner, för en avgift

Systemet har inga usb-portar och därmed inga filserver- eller andra delningsfunktioner. Vad du däremot får är tillgång till två tjänster. Säkehetslagret Netgear Armor som skyddar hela nätverket mot skadlig kod och intrång med mjukvara i routern, och alla dina datorer och mobiler med Bitdefenders utmärkta säkerhetspaket som ingår och kan installeras. För det andra en avancerad föräldrakontrolls funktion kallad Smart Parental Controls, som inte bara låter dig kontrollera surftider och blockera olämpliga sajter, utan också ger utmärkt övervakning av ungarnas surfvanor.

Bägge dessa är tjänster du får betala för. Men i Orbi RBK763 ingår det ett helt år av Armor. Ska du ändå ha antivirusprogram till alla datorer blir det ett mervärde, särskilt om du har många datorer och mobiler. Ska du sedan förlänga Armor kostar det 99,99 dollar per år, det vill säga drygt 1 000 svenska kronor, men vad priset och växelkursen är när det är dags att förnya garanterar varken vi eller Netgear.

Det ger inte webbgränssnittet heller. Men i alla fall betydligt mer av den varan.

Smart Parental Controls kostar 700 kronor per år, och du får en 30 dagars provperiod. Det är mycket extra i löpande kostnad för funktioner som i många andra routrar är gratis. Men är du inte intresserad kan du ignorera det.

Då får du en skönt snabb och kompetent meshrouter som täcker de flesta behov och ett stort hem. Men det finns utrymme för förbättring. Mer egen kontroll av nätverket och en multigig-port för wan hade lyft Orbi RBK763 från bra till mycket bra.

Specifikationer

Produktnamn: Orbi RBK763S-100EUS

Testad: November 2022

Tillverkare: Netgear

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 600+ 2400 + 2400 Mbit/s

Antal noder, testat paket: 3

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3

Anslutningar: 1st gigabit wan + 3st gigabit lan (centralenhet), 2st gigabit lan (per satellit)

Hastighet, 3m*: 959 Mbit/s (6 GHz), 720 MB/s (5 GHz)

Räckvidd per enhet**: 22 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll (tillval), antivirus (tillval)

Storlek per enhet: 16,8 x 6,4 x 21,1 cm

Rek. pris: 7 990 kr

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6e

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.