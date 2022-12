Testad produkt: HP Envy All-In-One 34

Pris: 37 990 kr hos Elgiganten

HP är en av de mest flitiga tillverkarna av allt-i-ett-datorer, från prisvärda surfstationer till riktiga proffsmaskiner. Den senaste, Envy All-in-One 34, hör till de senare, men riktar sig också mot ambitiösa hobbyister. Den presenteras av HP som en dator ”av kreatörer, för kreatörer”. Den har många egenskaper som gör att den passar bra för ändamålet. Inte minst dess breda skärm med 21:9-bildförhållande, som ger dig mycket arbetsyta, hög 5k-upplösning och fabrikskalibrering av färgåtergivningen.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme När Imacs i större format börjar kännas antika, och Imac Pro är galet dyr är det öppet mål för bra alternativ. Det utnyttjar HP på ett övertygande sätt. Med elegant stil, diskret kylning, smarta designval och utmärkt kvalitet på den breda högupplösta skärmen, finns det mycket att gilla och få nackdelar. Mer krut i högtalarna, ett steg upp i grafikkort och en mer rörlig fot och skärm hade gjort den till en fullträff. Men det är fortfarande väldigt bra. Positivt Kraftfull men stillsam

Utmärkt skärm och färgkontroll

Bra och behändig webbkamera

Rätta kontrollen med smart mjukvara Negativt Inte fullt prestandatoppad

Svaga högtalare

Inget hdr-stöd Stort test: 5 smarta allt-i-ett-datorer för skrivbordet

Visste vi inte bättre hade vi gissat att det här bara var en stor bildskärm av bättre klass för skrivbordet, HP har gömt själva datordelen av datorn väl, trots att den har kraftfull hårdvara. En plan skärmyta och en lätt välvd baksida bärs upp av en tunn rund arm som sitter i en fyrkantig fot. Det är elegant och avskalat, och med medföljande trådlös mus och tangentbord i lika spartansk stil blir det riktigt snyggt på skrivbordet. Om det är stort nog för den breda skärmen.

Vi hade hoppats på mer rörlighet. Skärmen går att höja eller sänka exakt en decimeter, vilket är i underkant. Du kan även tilta skärmen bakåt en aning. Men den går inte att vrida i sidled, annat än att dra runt hela foten och pivot-funktionen för bild på högkant är det bara att glömma. Det är i och för sig fortfarande mer flexibilitet än du får med till exempel en Imac. Du får också en inbyggt qi-laddare för mobilen i foten. Den är inte särskilt snabb och du måste vara noga med placeringen av din mobil, men visst är det ett plus att det finns.

En rad externa portar på baksidan Thunderbolt 4, usb 3-portar, nätverk och en hdmi-port, vittnar om att det faktiskt gömmer sig en hel pc här trots allt. Även i foten sitter ett par usb-portar, vilket gör dem lättare att nå om du tillfälligt vill plugga in lagring eller tillbehör. Undertecknad testare fick dessutom leta länge för att överhuvudtaget hitta en på-knapp och få igång datorn. Men det tillskriver vi hans envishet att vägra läsa snabbstartsguiden, där den tydligt var markerat. Sedan gick allt på räls, tangentbord och mus är färdigparkopplade med en internt monterad mottagare.

Lite sladdtrassel blir det ändå, med den löst placerade och lätt flyttbara webbkameran.

Uppgraderad, till slut

Det här är inte en helt purfärsk dator, Envy 34 lanserades redan i mars. Men då med 11:e generationens Core-processor, vilket kändes antikt för en stationär pc år 2022. Nu har en uppgraderad version släppts, med 12:e generationens Intel Core i7-12700.

Nu lurar i och för sig generation 13 i kulisserna, men även om det är en uppgradering i sista minuten är det en välkommen sådan. Prestandahoppet mellan generation 11 och 12, med sin nya stegade arkitektur av prestanda- och effektivitets-kärnor (och framför allt många fler kärnor) är markant.

Särskilt för den typ av produktivt jobb som en dator som denna är tänkt för. Datorn lyckas dock inte klämma det allra mesta ur processorn, som ger oss mätresultat som ligger ungefär tio procent lägre än andra stationära pc (och en laptop) med just den processorn. Det verkar som om HP prioriterar en kontrollerad fläktkylning och arbetsro med sitt bygge framför maximerad topprestanda. Och på den punkten är Envy All-in-One 34 utmärkt.

Behändigt placerade usb-portar och kortläsare, plus en laddplatta för mobilen. Så här borde alla skrivbordsskärmar och allt-i-ett-datorer göra.

Arbetsro prioriteras

Trots att det här alltså inte är någon sval och strömsnål cpu får vi under normaldrift bara ett nästan obemärkt sus från dess fläktkylning. Den är aldrig helt passiv, inte ens när vi ställer den i ett Tyst läge i kontrollprogrammet HP Command Center. Men den överröstas av bakgrundsbruset i även dämpad kontorsmiljö. I standardläget Balanserad och två andra lägen, Kyl och Prestanda, kan fläktarna nå högre varvtal, men även då är de relativt lugna.

Den nya modellen säljs enbart via Elgiganten. Där finns två versioner, med 16 gigabyte ramminne och en terabyte ssd eller 32 gigabyte ram och två terabyte ssd. I övrigt är det såvitt vi kan se samma dator. Vår testade modell är den dyrare med extra minne. Det tycker vi det kan vara värt att satsa på, då det är en maffig investering i bägge fallen, 33 000 eller 37 000 kronor.

Processorn må vara av snabb desktop-typ, men grafikkortet är ett Geforce RTX 3060 av laptopmodell. Det ligger markant efter desktopmodellen av samma kort i prestanda och gör att datorn inte är särskilt bra som spelmaskin. Visst kan du köra de flesta spel på den om du går ned till 1080p-upplösning och kompromissar med grafikinställningarna, men det är uppenbart att det inte är vad datorn är byggd för. Ett mobilt 3060-kort räcker däremot långt för att ge videoredigering, 3d-modellerning och fotohantering en prestandaskjuts.

Det får plats mycket på skärmen.

Bred bild i toppklass

Prestanda i all ära, du lär inte köpa en Envy All-in-One 34 om inte skärmen tilltalar. 34 tum på diagonalen med 21:9-bildsförhållande och 4k-upplösnng på höjden, det vill säga 2 160 bildpunkter, plus extra många på bredden, kan kännas lockande. Och upplevelsen är en arbetsyta som är lika knivskarp som den är stor. Här kommer Windows 11:s nya snap-funktion för fönster väl till pass, för att dela in ytan i lagom arbetsvänliga delar. Om vi inte kör program som kräver yta, som videoredigering med lång tidslinje eller musikproduktion med en myriad av småfönster och kontrollpaneler.

Skärmen har också hög ljusstyrka, upp till 400 cd/m2, vilket kanske inte är helt nödvändigt för en dator som troligen står inomhus i väl kontrollerad ljusmiljö. Särskilt inte eftersom skärmen inte ser ut att ha hdr-certifiering. Drar vi upp den till max verkar annars de utmärkt balanserade färgerna bli aningen kalla, det är nog bara i enstaka tillfällen som det är något som en användare utnyttjar.

På halvhög ljusstyrka, vilket hade varit hög på många andra skrivbordsskärmar, är färgåtergivningen utmärkt. Varje dator uppges vara fabrikskalibrerad till ett Delta E-värde under två, vilket kort och gott innebär proffsklass. Och med färgomfång som ligger så nära dci p3-standard att det faller inom felmarginalen. Det är lätt att växla mellan färdiga skärmlägen som srgb, dci-p3, ögonskonande blåljusfilter och Adobe RGB. Fast vi är inte säkra på att panelen klarar den gröna färgrymden som krävs för att göra Adobe RGB rättvisa, det är det få som gör.

Lätt tillgänliga minnes- och ssd-platser, bakom en lucka med magnetlås.

Dugligt ljud, utmärkt kamera

Envy All-in-One 34 har inbyggda stereohögtalare med ljudhantering signerad Bang & Olufsen. Det är inget kraftfullt ljud, men det är rent, välbalanserat och fylligt nog för att fungera vid vardaglig användning. Ska du bara ha det som stödljud för att kunna synka audio när du klipper film, vid videomöten eller bakgrundsmusik när du arbetar funkar det. Men det finns många laptops som låter mer.

På tal om videomöten, du får med en riktigt bra webbkamera, med upplösning på hela 16 megapixel, även om den sedan pixelbinnar det till tre megapixel såvitt vi kan se. Framförallt levererar den väldigt bra videokvalitet, kliniskt rent, med bra ljushantering, färgbalans och så nära brusfritt det går att komma, med de udda upplösningarna 1292p i 16:9-format eller 1728p i 4:3. Video går dock inte att få i högre bildfrekvens än 30 Hz, vilket är en besvikelse – 60 Hz vi 1080p hade inte varit fel.

Vi säger att du får med webbkameran, inte att datorn har en, för det är nämligen en lös enhet som du fäster på skärmen och pluggar in med usb. Eller vid sidan av skärmen. Eller till och med under. Den snäpper fast med magnetlås mot ramen, och det finns sju olika fästpunkter runt hela skärmen för det. Det gör att du kan välja perspektiv på dig själv och visa dig från din bästa sida. Kanske vill du ha Zoommötet i ena hörnet av skärmen, så du kan göra annat på resten. Då kan du även placera kameran för att få bästa ögonkontakt med personen du har möte med.

Kamera med bra bild, inbyggd kvalitetsmikrofon, och linsskydd.

Allt-i-ett är inte för alla

Hur smart det är att köpa allt-i-ett går alltid att diskutera. Det är smidigt att slippa koppla samman saker och bereda plats för båda dator och skärm, som i en bra allt-i-ett som denna dessutom samverkar bra med mjukvaran.

Men det kan bli en dyr historia om datorn blir utdaterad, när du också betalat mycket för skärmdelen, och måste uppgradera bägge på en gång. Eller tvärtom, även om det är mindre troligt. HP gör Envy All-in-One 34 mer långlivad med lättillgängliga platser för m.2-ssd och ramminnen på baksidan, så att du kan öka på dem vid behov.

Men visst, lika flexibelt som att plugga in din breda 5k-skärm i en ny stationär prestanda-pc blir det ju aldrig. Är det här lösningen du vill ha, för att slippa sladdtrassel eller helt enkelt för stilens skull, är det här en dyr men högklassig kandidat för skrivbordet.

Specifikationer

Produktnamn: Envy All-in-One 34-c1426no

Testad: December 2022

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i7-12700, 8st Performance upp till 4,8 GHz + 4st Efficient upp till 3,6 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3060, 6 GB

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 2 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 34 tum matt ips, 5120 x 2160 bildpunkter, 21:9 bildförhållande

Webbkamera: 1292p / 16 megapixel, extern på usb

Anslutningar: 2 st Thunderbolt 4, 4 st usb 3 gen 2 typ a, gigabit lan, headset

Trådlöst: Wifi 6, Bluetooth 5

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Trådlös mus och tangentbord

Ljudnivå: 29-34 dBa

Storlek*: 81,7 x 19,2 x 45,9-55,8 cm

Vikt: 11,05 kg

Rek. pris: 37 990 kr

Aktuellt pris: 37 990 kr hos Elgiganten

*Utan påmonterbar webbkamera

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 15 791 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 776 poäng

Geekbench 5, cpu: 11 739 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 647 poäng

Geekbench 5, gpu: 89 572 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 16 332 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 7 008 poäng

Disk, läsning: upp till 7 038,8 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 205,83 MB/s