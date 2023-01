Microsoft är väldigt angelägna om att vi ska ha ett Microsoft-konto för att köra Windows – och för varje version blir det allt svårare att komma undan. Så hur gör du då om du absolut vill undvika detta, inte ha någon synkronisering mellan datorer och slippa lite av Microsofts övervakning?

I den senaste stora uppdateringen av Windows 11, 22H2, måste du använda ett Microsoft-konto under installationen, men kan sedan ändra till ett lokalt konto i inställningarna. Vi visar detta i steg 1.

Det finns dock metoder att undkomma kontoanvändningen helt och hållet. Här använder vi det utmärkta lilla gratisprogrammet Rufus, som i sin senaste version har stöd för just detta. Vi har rekommenderat detta program, som är skrivet i öppen källkod, tidigare i andra sammanhang.

Läs också: Så stänger du av du den irriterande detaljen i Windows-söket

Vad det gör är främst att installera iso-filer (skivavbildningsfiler) till ett usb-minne och göra detta startbart för installation i valfri dator. Det gör samma sak som Microsofts officiella Windows Media Creation-verktyg gör, men med extra allt, och fungerar med nästan alla operativsystem. Se steg 2 till 4.

1. Ändra inställningar

I Windows 11 22H2, högerklicka på Startknappen och välj Inställningar. Klicka på Konto och sedan på Din information. Klicka på Logga in med ett lokalt konto i stället. Följ instruktionerna.

2. Hämta Rufus

Ladda ned, installera och starta Rufus på rufus.ie. Sätt i ett usb-minne på minst åtta gigabyte. Klicka på pilen vid Välj och välj Nerladdning. Fortsätt i ett antal steg med att välja Windows-version och klicka slutligen på Nerladdning. Välj var filen ska sparas.

3. Anpassa

Rufus sköter inställningarna åt dig, klicka bara på Starta. Bocka för Remove Requirement For An Online Microsoft Account. Du kan också välja bland de övriga alternativen, till exempel det översta för att installera på en dator som inte uppfyller kraven. Klicka på OK.

4. Installera på usb

Godkänn att usb-minnet raderas och invänta sedan filkopieringen, som tar några minuter. När allt är klart har du en usb-sticka som kan användas för att installera Windows 11 på det sätt som du vill.