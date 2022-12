Det har blivit komplicerat att titta på tv. Antalet tjänster är så stort att det är svårt att hitta rätt.

Google har nu ambitionen att hantera allt på ett och samma ställe. ”Everything you stream, all on one screen” är slagordet för företagets tjänst Google TV, och det finns tre sätt att använda den:

Det ena är via Googles mediespelare Chromecast. Den senaste modellen heter Chromecast med Google TV, och som namnet avslöjar är tjänsten redan inbyggd.

Det andra sättet är att skaffa en smart-tv där Google TV är inbyggt. Det här finns i nya modeller från exempelvis Philips, Sony och TCL.

Den som inte vill köpa något nytt kan i stället installera appen Google TV.

Hyr och köp

Appen Google TV hette tidigare Google Play Filmer, och grundfunktionen härifrån finns kvar. Du kan använda den för att köpa och hyra video från Googles butik. Men Google TV kan även hantera andra streamingtjänster. Du anger helt enkelt vad du prenumererar på och kan sedan söka i samtliga – direkt från Google TV.

Appen kan även hjälpa dig att hålla ordning. Om du ser en intressant film/serie kan du lägga till det på Att se-listan så att du kan titta när du har tid.

Google kan även ge dig personliga rekommendationer, och de blir mer träffsäkra ju mer du använder tjänsten – och ju oftare du trycker på Gilla- eller Ogilla-knapparna.

Problemet är att den svenska appen än så länge lämnar mycket att önska. Du kan i skrivande stund bara lägga till ett halvdussin streamingtjänster – och Netflix är inte en av dem.

Och när det gäller tv finns det inget annat än SVT Play. Det här kan dock förstås över tid.

Så funkar Google TV

1. Sök

Sök efter filmer, serier eller tv-program.

2. Styr

Visa filmen/serien på en Chromecast – och nå alla appens inställningar.

3. Förslag

Här finns personliga förslag på vad du borde gilla. Tryck för att öppna en informationssida.

4. Startsida

Öppna Start, alltså det du ser i vårt exempel.

5. Butik

Köp det du vill se styckvis (se fråga 3).

6. Bibliotek

Här ligger dina filmer, program och serier.

7. Titta senare

Saker du vill titta på senare samlas här.

8. Läs mer

Här kan du läsa mer om en film eller serie.

9. Organisera

Ange vad du vill se och vad du redan har sett. Du kan också gilla/ogilla – för att förbättra dina personliga rekommendationer.

10. Titta

För gratistjänster eller anslutna prenumerationstjänster trycker du här för att titta.

Frågor och svar om tjänsten

1. Hur installerar jag appen?

Öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS), sök efter Google TV och installera appen. Beroende på telefonmodell kan du i stället få välja att aktivera eller uppdatera den.

I vårt exempel använder vi en Android.

2. Hur lägger jag till tjänster?

Du som har en prenumeration på Viaplay eller någon annan streamingtjänst kan lägga till stöd för den i Google TV. Första gången du öppnar appen får du en sådan uppmaning och du gör det i efterhand genom att trycka på profilbilden uppe till höger och välja Hantera tjänster. Bocka för de du har och tryck Klar.

Observera att respektive app måste vara installerad för att du ska kunna titta, och i skrivande stund saknas Netflix i listan över streamingtjänster.

3. Hur hyr jag?

Vill du köpa eller hyra någonting trycker du på Butik längst ned och letar upp det du är intresserad av. Priset styrs av önskad bildkvalitet. Gör ditt val och bekräfta genom att ange ditt lösenord. Pengarna dras från det betalkort du väljer.

Allt du har köpt eller hyrt samlas under Bibliotek, och här kan det även finnas en nedladdningspil som låter dig spara i offline-läge.

4. Hur skaffar jag Chromecast med Google TV?

I den senaste Chromecast-modellen är Google TV inbyggd. I det fallet kan du styra Google TV med den (fysiska) fjärrkontroll som ingår. Den har samma funktioner som appen – men ett annat gränssnitt.

Chromecast säjs i de flesta teknikbutiker, och den billigaste varianten kostar runt 400 kronor.

5. Vad är fjärrkontroll?

Om du har en Chromecast eller smart-tv med stöd för funktionen kan du använda Google TV-appen som virtuell fjärrkontroll.

Du aktiverar (och avaktiverar) tjänsten via profilbilden uppe till höger. Välj Inställningar för Google TV och bocka för Visa flytande fjärrkontrollsknapp. Nu dyker det upp en knapp som heter Fjärrkontroll nere till höger och den öppnar ett fönster där du styr din Chromecast/smart-tv. Första gången startar en inställningsguide som sköter hopkopplingen.