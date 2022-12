Oönskad e-postreklam, eller spam som det ofta kallas, är en ständig källa till irritation. Att helt skydda sig är nästan omöjligt, men det finns sätt att minska problemen. En effektiv metod är att vara försiktig med sin primära mejladress. Om man bara uppger den i säkra sammanhang blir risken mindre att spammarna kan få tag på den.

När du måste ange en mejladress i osäkra sammanhang, exempelvis om du vill delta i någon tävling eller registrera dig på en okänd webbsida, kan du i stället använda en annan adress.

Ett alternativ är att registrera en extra ”slaskadress”. Du kan som bekant utan kostnad skaffa hur många Gmail- eller Outlook-adresser som helst, så skulle slaskadressen fyllas med spam är det bara att slänga den och skaffa en ny.

Tycker du det låter omständligt är tjänsten Firefox Relay ett enklare alternativ.

Skapar alias

Firefox Relay skapar så kallade ”e-postalias”. Det här är virtuella mejladresser som slutar på @mozmail.com. Allt som skickas till ditt e-postalias vidarebefordras automatiskt till din vanliga mejladress.

Om ditt alias drabbas av spam är det bara att stänga av vidarebefordringen och skapa en ny. Det här är enkelt gjort i gränssnittet för Firefox Relay. En annan fördel är att du inte behöver hålla reda på flera inkorgar eftersom alla mejl hamnar på samma ställe, oavsett om de skickas till din primära adress eller ditt alias.

Som namnet skvallrar om är Firefox Relay kopplad till webbläsaren med samma namn, och använder du denna blir tjänsten extra smidig (se nedan). Det här är dock inget måste. Firefox Relay går att använda i alla webbläsare – och med alla mejladresser.

1. Registrera

Surfa till relay.firefox.com i valfri webbläsare. Om du redan har ett Firefox-konto väljer du Logga in; i annat fall skaffar du ett nytt under Registrera dig. Ange din primära mejladress, välj ett lösenord och bekräfta med den kod som du får via mejl.

2. Skapa ett alias...

Du får nu skapa ditt första e-postalias. Det gör du genom att trycka på Generera nytt alias. Bläddra dig ned så visas det alias som har skapats. Som du ser är det en lång och ohanterlig mejladress, men du kan kopiera den genom att klicka på den.

3. ... och använd det

Det alias som du har skapat är en helt vanlig e-postadress, och du kan testa att mejla till den. I mejlet framgår tydligt att det har skickats via Firefox Relay. Du kan inte heller besvara det som vanligt, eftersom avsändaradressen är Firefox Relay.

4. Blockera mejl

Har ditt alias drabbats av en massa spam kan du stänga av det. Gå bara tillbaka till relay.firefox.com och gå till reglaget vid Vilka e-postmeddelanden vill du blockera. Byt från Inga till Alla så stoppas all vidarebefordra för just den adressen.

5. Hantera alias

På samma ställe kan du få mer information om exempelvis hur många mejl som har blivit vidarebefordrade och stoppade. Här kan du också skapa nya alias genom att göra på samma sätt som i steg 2. Vill du helt ta bort ett alias gör du det med Ta bort.

6. Uppgradera

Gratisvarianten av Firefox Relay ger dig fem alias. För att få fler krävs Premium-tjänsten för 12 euro om året (130 kronor). Du får då ett obegränsat antal alias, en möjlighet att besvara vidarebefordrade mejl med mera. Du gör det via knappen Uppgradera.





7. Skaffa tillägg

För att slippa fylla i ditt e-postalias manuellt kan du installera ett tillägg till webbläsaren. Det dyker då upp en liten Firefox Relay-ikon i anslutning till det fält där du ska mata in en mejladress. Med den kan du automatiskt lägga in ett befintligt alias eller skapa ett nytt. Vi visar hur du gör i Firefox, men det fungerar på liknande sätt i andra webbläsare.