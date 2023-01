Testad produkt: Asus RT-AX86S

Aktuellt pris, december 2022: 1 690 kronor hos MediaMarkt

RT-AX86S är en wifi 6-router designad för dig som vill ha fördelarna i wifi 6, och kan betala lite mer än för de allra enklaste instegsmodellerna. Priset på cirka 2 300 kronor är absolut inte hutlöst för vad du får, en dubbelbands-router med nästan fem gigabits kapacitet på 5 GHz-bandet.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Med mycket bandbredd, höga hastigheter och Asus vanliga överflöd av funktioner får du här väldigt mycket för pengarna. Då routern också ger både god räckvidd och stabil drift är en rekommendation självklar. Det som kan avskräcka är att det inte är en superenkel router att administrera, det får du avgöra själv om du är teknikvan nog för. Positivt Hög kapacitet och hastighet

Utmärkt räckvidd

Mängder av bonusfunktioner Negativt Tar upp plats och sticker ut

Bitvis rörigt gränssnitt De bästa mesh-routrarna just nu – wifi 6 / 6e

Det är lagom för en medelstor lägenhet eller liten enplansvilla, där du vill kunna strömma högupplöst eller tanka stora filer på upp till runt fem datorer eller mobiler samtidigt, och även kunna skicka data snabbt mellan datorer. Oftast lär ju ditt bredband på max en gigabit sätta gränsen för hur snabbt det går, men med extra bandbredd kan du till exempel strömma på din 4k-tv och föra över filer snabbt mellan datorer internt utan att de riskerar att störa varandra. Detta kan du göra samtidigt som du har ett gäng smarta småprylar anslutna som inte kräver särskilt mycket bandbredd.

Routern är allt annat än diskret i designen, den är rätt så bred, står upprätt och sedan sticker tre antenner ut ännu mer upptill. Den är byggd i svart plast med röda detaljer och en Asus-logga i guld. Den har tydligt blinkande dioder på framsidan, och det ser inte ut att finnas inställningar i kontrollappen för att kunna dämpa eller släcka dem.

RT-AX86S hör till de allra bäst presterande routrarna i sin prisklass. Den ger både höga hastigheter på nära håll och hög lägstanivå när avståndet och hindren mellan router och mottagare ökar. Du kan troligen räkna med hastigheter på över 300 Mbit/sek på ett våningsplan i en villa eller i en trerumslägenhet, om det inte är exceptionellt tjocka innerväggar.

Asus RT-AX86S är allt annat än diskret.

Routern har fyra lan-portar och en wan-port med gigabit-hastighet. Det ska gå att sätta upp länkaggregering på wan-porten och en lan-port om du har ett bredbandsmodem som stödjer det. Det är ovanligt i routrar i den här prisklassen. Antalet hemanvändare i Sverige som har möjlighet att utnyttja det är dock försvinnande få.

En specialport för spel

Mer intressant är att en av ethernet-portarna är markerad som "Gaming Port". Har du en spel-pc eller spelkonsol är det tänkt att du ska kunna ansluta den där för maximal hastighet och minimal lagg. Det porten gör är att den automatiskt prioriterar dess nätverkstrafik över andra anslutna enheter, även trådlösa. Det kan också vara intressant om du har en fast ansluten 4k-tv, spelkonsol eller en stationär dator som du använder för videokonferens och vill minimera risken för störningar.

På baksidan av routern sitter också en usb 2- och en usb 3-port. Som vanligt i en Asus-router så kan du göra väldigt mycket med dessa, ansluta och dela skrivare, köra fil- och mediaserver i flera olika format, köra Time machine-backup och ladda ner torrents utan att ha en dator igång. Nu kan även ansluta usb-modem för mobilt bredband som ett alternativ till wan via ethernet.

Nätverks- och usb-portar är lätt tillgängliga.

Och det är fullt med andra funktioner. Routern har stöd för Asus mesh-system AI Mesh som gör att du kan koppla ihop flera enheter i ett mesh-nätverk. Du kan dessutom både sätta upp vpn-server och köra routern som vpn-klient, du får inbyggt virusskydd och föräldrakontroll, röststyrning med Alexa, och Instant Guard. Det här är en funktion som gör det lätt att använda routern som privat anonymiserande vpn-tunnel från en mobil. En ny funktion är Mobile Game Mode som finns i mobilappen. Det prioriterar nätverksprestanda för bästa mobila spelupplevelse.

Mycket att utforska och ställa in

Under installation får du själv välja mellan att ha separata ssid för 2,4 och 5 GHz eller om du vill ha det samlat på ett och låta routern bestämma. Det borde vara lugnt att köra det hopslaget för de allra flest användare. Under ett par dagars testande upptäcktes inga tillfällen då routern tilldelade fel frekvens. Du kan göra en del nätverks- och wifi-inställningar via appen, men desto fler via webbgränssnittet. Det finns också enstaka funktioner som du endast kommer åt den vägen, som att konfigurera Time Machine.

Mängder av funktioner och goda möjligheter till detaljinställningar gör gränssnittet överväldigande och bitvis rörigt. Det känns som att ett förenklat läge i appen hade varit ett plus. Men avskräcks du inte av det är det inte mycket att klaga på här.

Mycket information och funktioner i appen, inklusive specialläge för mobilspel.

Specifikationer

Produktnamn: Asus RT-AX86S

Testad: December 2022

Tillverkare: Asus

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 4 804 Mbit/s

Anslutningar: 1 st gigabit wan, 4 st gigabit lan, usb 3, usb 2

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Filserver/skrivarserver: Ja/Ja

Övrigt: Qos, mesh-stöd, vpn-server, föräldrakontroll, antivirus, gästnätverk, stöd för usb-modem mer mera

Användargränssnitt: Webb, app

Fjärradministration: Via app

Storlek inkl. antenner: 24 x 9,5 x 31,5 cm

Uppmätt hastighet, 5 GHz Wifi 6

3m: 775 Mbit/sek

10m + 1 innervägg: 603 Mbit/sek

15m + 2 innerväggar: 410 Mbit/sek