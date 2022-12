I slutet av november meddelade Lastpass att de hackare som tidigare under hösten hade tagit sig in i företagets utvecklingsmiljö med hjälp av uppgifter de kom över då lyckades ta sig vidare in på en molnlagringstjänst som Lastpass använder.

Nu skriver företagets vd Karim Toubba i ett blogginlägg vad hackarna fick tag i när de väl var inne på molnlagringen, och det är en hel del.

Hackarna kopierade backuper av Lastpass system som innehåller kunders personuppgifter: Användarnamn, namn, eventuellt företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt från vilka ip-adresser de har anslutit till Lastpass servrar.

De kom även över användares lösenordsvalv, som består av en del okrypterade uppgifter (som vilka webbplatser användaren har lösenord sparade för) och krypterade uppgifter som lösenord. De krypterade uppgifterna skyddas av 256-bitars aes och dekrypteras enbart på användarnas enheter så ska fortfarande vara säkra.