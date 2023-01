Välkommen till första delen i PC för Allas stora Iphone-skola, en artikelserie riktad till alla som har Iphone men framför allt till dig som inte är helt insnöade på Apple. Du kanske har Windows i datorn, en Android-platta för att slökolla serier och lösa korsord, en Chromecast till tv:n och Spotify för musiken.

När Iphone var ny var systemet väldigt enkelt. Hela designen var anpassad till att lära användaren hur en telefon med pekskärm fungerar. Den visuella återkopplingen var närmast extrem och det fanns gott om ledtrådar till funktionerna som inte var helt uppenbara.

Idag ser det annorlunda ut. Dels har den grafiska designen i IOS blivit mer minimalistisk och inte lika pedagogisk. Dels är systemet betydligt mer avancerat med många, många fler funktioner. När det finns så mycket mer att göra blir det också svårare att hitta sådant du är ute efter (och sådant du inte visste fanns men kan ha glädje av).

I den här guiden går vi igenom de viktigaste sakerna du bör känna till för att få maximal nytta av telefonen, skydda din integritet och säkra dina viktiga konton.

Oavsett om du precis har bytt till Iphone eller om du har haft Apple-mobil i många år hoppas vi att du hittar åtminstone några knep du inte kände till.

Dela foton som jpeg på två sätt

När du skickar ett foto du tagit med Iphone kan det hända att mottagaren klagar på att filen inte går att öppna. Det beror nästan alltid på att den har skickats i formatet heic och inte det gamla vanliga jpeg-formatet. Det finns två sätt att åtgärda det: Antingen kan du börja spara bilderna som jpeg, eller konvertera dem innan de skickas.

Ändra till jpeg som standard gör du genom att öppna Inställningar och välja Kamera, Format. Byt från Högeffektivt till Mest kompatibel. Det här innebär dock att videor också sparas i lägre kvalitet och att du inte kan använda funktioner som cinematisk video. Dessutom tar jpeg-bilderna upp mer utrymme.

Ett enkelt knep är att mejla bilden istället för att skicka via Meddelanden eller andra appar. Mejlade bilder blir alltid jpeg, även om du väljer originalstorlek.

Vill du ändå skicka via en app som inte konverterar själv kan du enkelt konvertera enstaka bilder med hjälp av appen Filer. Leta upp bilden du vill dela, tryck på Dela-knappen och välj Kopiera bild.

Gå sedan till appen Filer och gå bakåt tills du kommer till listan över platser. Välj På min Iphone. Tryck på mer-knappen uppe till höger (tre punkter i en cirkel) och välj Ny mapp. Ge den ett passande namn, som ”Jpeg”. Tryck och håll i den tomma mappen och välj Klistra in så skapas en jpeg-kopia av bilden som du sedan kan skicka. Det här fungerar även med flera bilder åt gången. Du kan så klart fortsätta använda mappen för andra bilder du vill dela som jpeg.

Apple ID, tvåfaktorsautentisering och betrodda enheter

Är det något du säkert förstått av alla rapporter om hack och dataläckor hos alla möjliga företag är det att du inte kan lita till hundra procent på att någon skyddar dina data. Du bör därför skydda dina konton med starka, unika lösenord och använda tvåfaktorsautentisering på alla viktiga konton. Det här gäller inte minst Apple ID, Apples kontosystem som bland annat används för molntjänsterna på Icloud och butiker som App Store och Itunes Store.

Apple har valt ett unikt sätt att hantera tvåfaktorsautentisering som tyvärr kan ställa till det en aning för de som bara har en av företagets produkter, till exempel en Iphone men ingen Mac, Ipad eller Apple Watch. Varken Apple TV eller en Windows-dator med Itunes kan fungera som betrodd enhet i systemet. När du försöker logga in på kontot i en webbläsare eller på en ny enhet dyker ett meddelande upp på dina betrodda enheter, och väljer du att godkänna inloggningen visas en kod som ska fyllas i där du loggar in. Det kan vara samma enhet som du loggar in ifrån, så det går utmärkt att logga in i Safari på Iphone och få en kod där.

Problemet blir om du förlorar den enda betrodda enheten. Apples lösning är betrodda telefonnummer, telefonnummer dit företaget kan skicka sms eller ringa och läsa upp engångskoder. Du kan lägga till flera stycken, och det kan även vara nummer till fasta telefoner som får koderna via robotsamtal.

Kontoåterställning

Sedan Apple började med så kallad totalsträckskryptering för vissa data på Icloud har ytterligare en komplikation tillkommit: Apple kan inte hjälpa dig återställa data som skyddas med totalsträckskryptering, och har du bara en betrodd enhet är lösenkoden till den det enda sättet att komma åt dessa data från en ny enhet, förutom något som kallas kontoåterställning, som du hittar i Inställningar, [Ditt namn], Lösenord och säkerhet.

Det finns två återställningstekniker: Återställningskontakter och återställningskoder. Det föregående är någon person du litar på som i nödfall kan generera en kod du kan använda för att komma åt alla data på ditt Icloud-konto. Det senare är samma typ av kod, men du måste skriva ner den och förvara den på ett säkert sätt.

Om du litar på din lösenordshanterare kan du lagra koden där, men du kan också välj att ha den nedskriven på papper som du förvarar till exempel i ett bankfack eller hemma hos någon du litar på (kombinera inte koden med något annat som hjälper en eventuell tjuv att koppla den till just ditt konto).

Ännu lite säkrare är att dela upp koden i två halvor och lagra dem på två olika platser, till exempel ena halvan i din lösenordshanterare och andra på papper.

Förvirring kring användarnamn och mejladress

När du skapar ett Apple ID och det inte är för Icloud, till exempel för App Store, fyller du i en mejladress som blir ditt användarnamn. Det kan till exempel vara en Gmail-adress. Om du senare vill använda kontot med Icloud kan du aktivera det och skaffa en @icloud.com-adress för e-post som också är kopplad till kontot, men det ändrar inte automatiskt Apple ID:ts användarnamn.

Det viktiga att komma ihåg här är att Apple ID fungerar precis som Netflix, Facebook och andra tjänster: Bara för att användarnamnet är till exempel en Gmail-adress betyder det inte att kontot har något med Google att göra – och det har sitt eget lösenord.

Om du tycker det är förvirrande kan du ändra användarnamn till din icloud.com-adress. Det gör du på appleid.apple.com genom att logga in, klicka på Apple-ID och fylla i en ny adress. Du kan inte ändra till en icloud.com-adress som är yngre än 30 dagar.

Skaka för att ångra – mer än bara inmatning

Medan Apple höll på med första Iphone brottades utvecklarna med hur användaren ska kunna ångra olika saker när det inte finns något permanent tangentbord att trycka Cmd-Z på (eller någon permanent menyrad med Redigera, Ångra). Lösningen de kom fram till var genialisk: Använd accelerometern för att upptäcka om användaren skakar telefonen. En kort kraftig skakning tolkas som "ångra" om inte den öppna appen är programmerad att ta över accelerometern.

I början brukade Apple påpeka det, både i reklamfilmer och när butikspersonal demonstrerade Iphone för nya kunder. Med tiden har funktionen börjat falla i glömska och idag är det inte alla som känner till att det går att ångra. Dessutom är det nästan omöjligt att veta vilka handlingar i appar som går att ångra eftersom du inte kan titta i någon Redigera-meny för att se efter.

Vad du däremot kan göra är att prova dig fram. Kanske kommer du förvånas över hur många klantiga misstag som kan göras ogjorda med en skakning. Stängt en flik i Safari av misstag? Skaka och välj ångra! Raderat fel bild i Bilder? Ja, du fattar: skaka för att ångra.

Kort sagt: Har du råkat göra något som verkar bökigt att göra om är det alltid värt att först testa att skaka mobilen.

Tvinga Iphone att starta om

Även om IOS är betydligt stabilare än Mac OS och Windows, med färre saker som kan bli fel och betydligt lägre risk att något kraschande drar med sig hela systemet kan det ändå hända att Iphone slutar svara på tilltal och måste startas om med våld. Så här gör du:

Med Iphone X och senare: Tryck snabbt på volym upp följt av volym ned. Tryck sedan och håll sidoknappen intryckt tills skärmen slocknar och en Apple-logga dyker upp så startar telefonen om. Om du inte vill att den ska starta om blir det knepigare. Apple har ingen officiell metod, men vi har lyckats genom att först starta om till återställningsläge och sedan använda proceduren ovan men släppa knappen så fort skärmen slocknar.

Kom igång med Apple Pay

Apples digitala plånbok är ett av de säkraste sätten att betala – både på internet och i butiker/serveringar. Det fungerar på ett liknande sätt som Google Pay/Wallet men den bakomliggande tekniken skiljer sig på många punkter (Apple lagrar till exempel aldrig dina kortuppgifter, vilket Google gör). Du lägger till betalkort i appen Plånbok och idag stöds Apple Pay av de flesta svenska banker.

När du har lagt till ett kort kan du betala med det i butiker genom att dubbelklicka på sidoknappen och autentisera med Face ID/Touch ID. Har du flera kort kan du välja vilket som ska vara standard för betalningar i Plånbok, och du kan välja ett annat kort genom att trycka på korttraven efter att ha autentiserat.

För att betala på nätet väljer du Apple Pay i kassan och följer instruktionerna (tyvärr finns inget sätt att betala med Apple Pay på Iphone när du shoppar på en annan enhet som en Windows-dator).



Genvägar till appfunktioner

Tryck och håll på en appikon på hemskärmen så visas en kontextmeny med tre standardalternativ – ta bort appen, dela appen samt ändra hemskärm. Men många appar lägger till fler alternativ än så, till exempel genvägar till olika funktioner som annars kan kräva flera tryck att hitta fram till om du öppnar appen som vanligt. Safari till exempel har alternativ för ny flik och ny privat flik, och Kamera har genvägar till olika kamerafunktioner.

Om appen inte har genvägar här är det möjligt att du kan skapa en egen genväg till en funktion genom att Installera Apple-appen Genvägar i App Store. Med den kan du bygga egna arbetsflöden, och många utvecklare har lagt till stöd i sina appar.

Sök efter innehållet i bilder

Apple har byggt in maskininlärning i många appar och IOS-funktioner. Ett praktiskt exempel är att Bilder analyserar innehållet i alla foton du tar så att du kan söka efter bilder med till exempel ”hundar” för att hitta bilder med hundar i, utan att först behöva tagga eller kategorisera manuellt.

Det går inte att söka på precis vad som helst, men till exempel ”snö”, ”vatten”, ”soluppgång” och ”barn” ger resultat.

Dela wifi-lösen snabbt

Har du gäster och vill låta dem använda wifi? Om båda har Iphone (eller någon annan Apple-pryl) kan du snabbt och enkelt dela lösenordet med hjälp av din telefon. Allt som krävs är att du och gästen har varandra sparade i Kontakter. Wifi och bluetooth måste vara påslagna och hotspot-funktionen avstängd.

När din gäst försöker ansluta till samma nätverk som dig dyker en fråga upp på din telefon om du vill dela lösenordet.

Välj vad som ska vara tillgängligt på låsskärmen

Öppna Inställningar och välj Face ID och lösenkod. Fyll i din lösenkod och skrolla ner till slutet. Här hittar du en samling reglage under Tillåt åtkomst från låst skärm. De aktiverade alternativen här kan du använda även om telefonen är låst – det kan vara en integritetsrisk, men det kan också vara väldigt praktiskt. ”Tillbehör” betyder sådant som ansluts via usb och gäller allt utom laddning.

Hur mycket information i notiser som ska visas när skärmen är låst kan du ställa in separat i Inställningar, Notiser, Förhandsvisa. Om du väljer alltid visas hela innehållet, om olåst innebär att du måste låsa upp först (till exempel genom att titta på skärmen så att Face ID aktiveras) och aldrig att du bara ser att det finns en notis men inte vad den innehåller.

Två personer kan låsa upp med Face ID

Om du och din partner ofta använder varandras telefoner finns det ett sätt att göra det smidigare. I Inställningar, Face ID och lösenkod finns nämligen ett alternativ som kallas Ställ in ett alternativt utseende. Det är egentligen inte tänkt att gälla två olika personer, men det hindrar inte att du använder det så. Om du är det alternativa utseendet på din partners telefon och vice versa kan ni båda snabbt låsa upp varandras telefoner.