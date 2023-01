Uppdaterad:

Microsoft tror sig ha hittat den nätverksändring som ska ha legat bakom driftstörningen, och rullar nu tillbaka systemet.

We've rolled back a network change that we believe is causing impact. We're monitoring the service as the rollback takes effect.

Tidigare:

Under onsdagsmorgonen har flera av Microsofts molntjänster drabbats av driftstörningar. Hur många som drabbats av haveriet vet vi inte än, men problemen ska ha rapporterats in av tusentals användare, skriver SVT Nyheter. Bland de drabbade tjänsterna ska bland annat Xbox Live, Outlook och Microsoft Teams finnas.

We've identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps. You can find additional information on our status page at https://t.co/pZt32fOafR or on SHD under MO502273.