Ukraina är ett fantastiskt land, men eftersom det inte är rätt tid att åka dit just nu har Google istället öppnat möjligheten till virtuella resor. Ukraine is Here är en ny samling i företagets tjänst Arts & Culture.

Förutom tusentals bilder kan du lyssna på ukrainsk musik, besöka platser i 3d-miljöer och gå på virtuella turer i landets museer. Det finns även videofilmer där du lär dig laga borsjtj och annan ukrainsk mat.

Sök efter Ukraine is Here i appen Arts & Culture eller besök samlingens webbsida.