En digital kalender kan göra din tillvaro enklare. I stället för en otymplig papperskalender finns den digitala alltid tillgänglig i din mobiltelefon. Du behöver inte flytta över alla födelsedagar när du köper en ny kalender, och du slipper överstrykningar och pilar. Väljer du att lägga kalendern i molnet blir det ännu smidigare eftersom du kan använda den i både datorn, mobilen och surfplattan.

För de flesta är Google Kalender eller Microsoft Outlook det naturliga valet. Båda är extremt smidiga gratistjänster men problemet är förstås att varken Microsoft eller Google har gjort sig kända för att respektera vår personliga integritet. Ett lockande alternativ kan vara utmanaren Proton.

Schweizisk lag

Företaget Proton grundades av forskare från det schweiziska institutet Cern, och grundtanken var att erbjuda integritetssäkra tjänster. Eftersom företaget ligger i Schweiz följer man landets strikta sekretesslagar. Den mest kända tjänsten är Protonmail, som utmanar Gmail och Outlook, men man lanserade nyligen även sin digitala kalender i en skarp version.

LÄS MER: Protonmail: Gratis, krypterad mejl – utan Googles övervakning

Proton Calendar fungerar på samma sätt som Googles och Microsofts tjänster, men fördelen handlar alltså om säkerhet och integritet. Kryptering hela vägen, anonymitet och öppen källkod är tre av Protons viktiga säljargument.

På minussidan finns färre funktioner i gratisversionen. Eftersom Proton inte lever på skräddarsydd reklam har man en affärsmodell som brukar kallas för freemium. Du får grundfunktionerna gratis, men om du behöver mer kostar det en dryg 500-lapp per år.

Så funkar kalendern

1. Andra tjänster

Du når Proton Mail och övriga tjänster via den här knappen.

2. Uppgradera

Skaffa ett betalabonnemang (se fråga 5) och öppna din kontaktlista.

3. Inställningar

Kugghjulet öppnar kalenderns inställningsmeny och profilbilden inställningarna för ditt Proton-konto.

4. Händelse

Skapa en ny händelse genom att klicka här – eller på rätt tid i den stora kalenderbilden.

5. Visning

Återgå till dagens datum, bläddra dig framåt och bakåt, se vilken tidsperiod som visas – samt växla mellan att visa dag, veckor och månader.

6. Miniatyr

Miniatyrbilden av en dryg månad – så att du snabbare kan förflytta dig.

7. Kalender

Här ser du din kalender i det visningsläge du har valt.

8. Fler

Om du har fler än en kalender visas de här.

9. Titel

Skriv titeln på din nya kalenderbokning och ange datum och tid (eller heldagsaktivitet).

10. Detaljer

Lägg in mer information om deltagare och plats.

11. Mer information

För att exempelvis skapa återkommande händelser väljer du More options. Save sparar din bokning

Frågor och svar om Proton Calendar

1. Hur kommer jag igång i datorn...

Du som vill använda kalendern i datorn surfar till proton.me/calendar, trycker på Create a free account och följer instruktionerna. Om du redan använder Proton Mail eller någon annan Proton-tjänst kan du logga in med samma uppgifter som där genom att välja Sign in.

Som du ser är Protons tjänster tyvärr inte svenskspråkiga.

2. ... och mobilen

Öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och sök efter Proton Calendar. Välj rätt app och tryck på Installera, Öppna så får du ge Proton Calendar olika behörigheter. Välj sedan att registrera dig eller logga in – precis som ovan. (Observera att vi i våra exempel använder vi den Android-versionen.)

3. Hur funkar appen?

Protons mobilapp har samma uppbyggnad som den du når via webbläsaren. Den är dock mer nedskalad och för att skapa en ny händelse trycker du på plus-ikonen uppe till höger. Med hjälp av de tre strecken uppe till vänster hittar du de funktioner som på webbsidan visas direkt.

4. Hur flyttar jag från Google?

Om du redan använder exempelvis Google Kalender eller Microsoft Outlook kan du importera dina händelser därifrån. I datorn trycker du på kugghjulet uppe till höger och väljer Go to settings. Välj Import via Easy Switch, klicka på den kalendertjänst du vill använda och kryssa i att du vill importera kalendern. Följ sedan instruktionerna för respektive tjänst.

I mobilen är möjligheten något mer begränsad, men du kan trycka på de tre strecken till vänster, välja Settings, Import from Google.

5. Är allt gratis?

Du som väljer gratisabonnemanget får tillgång till en kalender. Behöver du fler kan du uppgradera till ett Plus-abonnemang för cirka 520 kronor per år eller Proton Unlimited för 1 300 kronor. Båda ger också mer utrymme och fler funktioner i övriga Proton-tjänster. Du uppgraderar genom att trycka på Upgrade högst upp.