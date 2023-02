Det är äntligen dags att uppgradera till Windows 11. Eller? Hösten 2021 ansåg jag i mitt ursprungliga test av Windows 11, att Microsofts senaste operativsystem var ”onödigt”. Windows 10 var en såpass stark medlem av Windows-familjen att jag inte såg någon anledning att uppgradera. Nu är det däremot dags att seriöst börja överväga flytten.

Varför? För att saker och ting helt enkelt har förändrats. Microsoft har nu några rikitigt bra anledningar att flytta över till Windows 11, några som inte fanns där vid lanseringen. Den här artikelns ursprungliga mål var att övertyga dig om att det var dags att byta till Windows 11.

Men det finns ett problem. Microsoft verkar inte längre vara lika fast beslutet att övertala dig att uppgradera till Windows 11 som de tidigare varit. Det följde med allt för många "men" till att byta. Jag bestämde mig därför att jämföra de två sidorna: anledningar till att byta till Windows 11, och orsakerna till att fortsätta med Windows 10. Det handlar ju trots allt om vad som är bäst för just dig.

Därför ska du byta till Windows 11

Testa innan köp

Microsoft säljer inte längre Windows 10. Windows 11 följer med alla nya pc-datorer, och alla möjligheter att istället kunna köpa en Windows 10-pc har i stort sett försvunnit.

Att uppgradera din gamla pc ger dig flexibilitet som du inte har om du köper en ny pc. När du uppgraderar från Windows 10 till 11, har du tio dagar på dig att ångra beslutet. Därefter kan du göra en ny ominstallation av Windows 10, om du tidigare uppgraderade från en Windows 10-maskin.

Foto: Mark Hachman / IDG Köper du en ny laptop idag kommer du att få Windows 11.

Köper du en Windows 11-laptop, kan det vara möjligt att nedgradera till Windows 10, men det är inte alltid så är fallet. Du behöver troligen kontakta laptopens tillverkare för att undersöka om de har de rättigheterna tillgängliga, vilket innebär att tillverkaren åtagit sig att förse drivrutiner till Windows 10. Utan dem går det inte att garantera att ominstallationen fungerar.

Med andra ord har du alltså möjligheten att prova Windows 11, utan att bli tvingad att byta till det.

Windows 11 kommer att få nya funktioner

Vissa användare föredrar att Microsoft lämnar Windows i fred, och låter dem själva bestämma över förändringar på sin pc. Men för de som gillar nya funktioner…ja, förvänta dig inte att allt för många dyker upp på Windows 10 inom en snar framtid. De två senaste funktionslanseringarna hoppade över Windows 10 och släpptes enbart till Windows 11.

I och för sig gör Microsoft heller inga större förändringar i Windows 11 med varje ny uppdatering. 2022-uppdateringen till Windows 11 markerade en återgång till ett årligt uppdateringsschema, Microsoft verkar fokusera mer tid på att uppgradera sina appar och tjänster och inte själva operativsystemet. Men det är tydligt att Microsoft fokuserar sin tid på Windows 11, och inte Windows 10.

Foto: Mark Hachman / IDG Windows Snap må vara en ny version av en gammal funktion, men den är utmärkt för Windows 11.

Några av de viktigare förbättringarna i den senaste Windows 11-uppdateringen är: nya fäst-funktioner, förbättrad tillgänglighet med både livetextning och skärmläsare, samt videoverktyget Clipchamp. Windows 11 i sin grundutgåva kom redan med betydande uppgraderingar till Inställningar. Du kan tycka vad du vill om dessa funktioner, men faktum är att Windows 10 inte sett skymten av dem.

Exklusiva nya appar till Windows 11

Microsofts många team av utvecklare fortsätter att arbeta på parallella spår, på själva operativsystemet, med Office, med tjänster och mer. Alla Microsofts nya appar må inte vara reserverade till Windows 11 (se till exempel den uppdaterade, och sämre, Foto-appen), men en hel del är det. Ta nya fräsiga Windows Media Player som exempel. Försöker du ladda ned den på Windows 10, försöker operativsystemet bara ladda ned den äldre Groove Music-appen istället.

Ett bättre exempel är de nya Android-apparna till Windows. En gång bara några få hundra som nu ökat till tusentals, enligt Microsoft och Amazon. Det bör nämnas att Amazons Android-appbutik fungerar bäst till surfplattor, och för dem som gillar mobilspel. Men det är något du inte kommer hitta på Windows 10. Android 13 ska anlända snart, och finns tillgänglig som uppgradering för Windows Insiders.

Foto: Mark Hachman / IDG Det följer inte med allt för många exklusiva appar, men nya Media Player är en av dem.

Du kan lösa problem i Windows 11 med verktyg

Det är ingen mening med att sitta här och försvara problemen hos Windows 11. Vi gillar fortfarande inte Windows 11-versionen av Startmenyn. Det centrerade Aktivitetsfältet må öppna upp med gott om utrymme för ikoner på 4k- och widescreen-skärmar, men långt ifrån alla har sådan utrustning.

Det finns dock sätt att kringgå dessa begränsningar i Windows 11. Personligen startar jag appar genom att trycka på Windows-tangenten, och skriver sedan de första bokstäverna i appen, eller så bläddrar jag bara igenom tillgängliga fönster med Alt-Tab. Med Stardocks Start11 kan du däremot göra om Startmenyn i Windows 11 till att se ut som den i Windows 10 eller ännu äldre operativsystem. Du kan även justera runt Aktivitetsfältet på skärmen. Verktyget kostar cirka 80 kronor, och får Windows 11 att kännas mer bekant och produktivt.

Foto: Stardock Med Start11 kan du lösa några av de största problemen hos Windows 11.

Därför ska du stanna kvar på Windows 10

Ovan listades fyra giltiga skäl till att uppgradera till Windows 11. Men ändå går det inte att släppa känslan av att Microsoft inte är jättemåna om att sälja in operativsystemet. Om de är det verkar deras egna affärsmodeller sträva emot det. Vissa av anledningarna till att fortsätta med Windows 10 grundar sig helt enkelt i användarvänlighet – som den första här.

Windows 10 känns bekant

Det finns ett värde i att efter en lång natt bara kunna snubbla in på kontoret, dra igång sin pc, och känna sig fram igenom arbetsdagens början. Under de första morgnarna med Windows 11, kommer du medvetet att behöva tänka på vad du behöver göra. Ett operativsystem du är van vid är ett operativsystem du är mer produktiv i.

Foto: IDG Varför byta om du redan är van vid Windows 10?

Jag påstår inte att Windows 11 är allt för olikt Windows 10, men med en uppdatering medföljer en hel drös möjligt krångel, oförutsedda justeringar i Inställningar och annat liknande. Det nya gränssnittet är väldigt bekant, men samtidigt också väldigt annorlunda. Ibland är det bara enklare att fortsätta med det du är bekväm med.

Windows 10 kommer få att nya appar via prenumerationer

Ja, det finns några exklusiva nya appar till Windows 11, men inte är de många. Och det finns en annan hake. Microsoftchefen Satya Nadella ser Windows som en inkörsport för Windows-tjänster, och det må vara rätt att säga att företaget prioriterar Windows 11, men den prioriteringen överskuggas av Microsofts förkärlek för prenumerationsintäkter.

Microsofts More Personal Computing Business (Windows och Xbox) har stadigt förlorat pengar det senaste året, då försäljningen av pc och Xbox-konsoler sjunkit. Men försäljningen i Microsofts Productivity and Business har ökat, främst eftersom enheten drar in pengar på Office-prenumerationer från konsumenter och företag. Det är ju då inte konstigt att Microsoft skulle satsa ännu mer på det som drar in pengar, prenumerationer, och se till att så många som möjligt har tillgång till de prenumerationerna.

Vissa av apparna, som Clipchamp och Designer, är webbappar specifikt tänkta att fungera på både Windows 10 och Windows 11. Bägge har däremot prenumerationer: extra "professionellt" innehåll till Clipchamp, och Designer kommer bli en del av Microsoft 365. Släng på Xbox Game Pass Ultimate och Microsoft 365 – fasen, till och med Patiens fick en prenumeration för att bli av med reklam innan den kom med i Game Pass. Alla dessa prenumerationer kommer att finnas till både Windows 10 och Windows 11.

Kommer din pc ens klara av Windows 11?

Det har funnits oklarheter kring hårdvarukraven för Windows 11. Ingen gillar att bli tillsagd att de inte kan uppgradera. Särskilt inte när de betalat dyra pengar för en ny pc. Sen kom undantagen, och sätten att komma runt restriktionerna. I slutändan kan krånglet med att uppgradera en äldre pc till Windows 11 leda till att många väntar med att uppgradera tills de köper en ny pc.

Är Windows 11 snabbare än Windows 10? Nej!

På pappret finns det en annan lockande anledning att byta till Windows 11: prestanda. Om du använder en laptop utrustad med Intel Core-processor (mer än 80 procent av alla laptops som såldes under 2022 hade Intel-chipp) erbjöd Microsoft och Intel gemensamt Thread Director, ett mjukvaru-api som kontrollerar hur prestanda och effektivitetskärnorna i Intels Core arkitektur interagerar med operativsystemet. Intels Thread Director är tänkt att funka med både Windows 10 och Windows 11, men ska ha förbättringar som gör Windows 11 snabbare.

Tyvärr har våra tester inte visat på det. Det finns helt enkelt ingen mätbar skillnad i prestanda mellan Windows 10 och Windows 11 just nu. Windows 11 må vara snäppet snabbare, men inte tillräckligt för att vara märkbart.

Om det är fallet, så kan du nog inte undvika att vara misstänksam mot Direct Storage, nästa generations lagringsaccelerator som Microsoft utlovat. 2021 lovade Microsoft att Direct Storage skulle vara tillgängligt för användare av både Windows 10 och Windows 11. Bra nyheter för alla som inte vill uppgradera. Under 2022 började Microsoft leverera Direct Storage, en teknik som ska göra spel snabbare genom att förbättra hur datorns ssd interagerar med dess gpu för att förbättra dataöverföring.

Du kan se hur Direct Storage kortar ned laddningstider i spel till en sekund på det första spelet som stödjer funktionen, Forspoken, som släpptes 24 januari. Men demovideon visade bara hur snabb Direct Storage var jämfört med existerande hårddisk och en M.2/SATA ssd… inte Windows 10. Vårt antagande just nu är att så länge du har rätt hårdvara kommer operativsystemet du använder inte att göra någon större skillnad.

Du kan skjuta upp bytet till Windows 11

För de allra flesta är nog frågan bara: måste jag verkligen uppgradera? Och svaret är helt enkelt nej – inte än. Windows 10-supporten kommer att upphöra den 14 oktober 2025. Om du inte kan hantera stressen med att uppgradera – trots att det är relativt enkelt – gör det inte! Windows 11 kommer fortfarande att finnas kvar om ett år eller två.

Originalartikel från PCWorld

Översatt och bearbetad av Kristian Kask