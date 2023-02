Meta har presenterat sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2022 och går igenom siffror för sina olika dotterbolag som Facebook och Instagram. Meta har nyligen bantat personalstyrkan genom att säga upp över 11 000 anställda, och Mark Zuckerberg säger att 2023 blir ”effektivitetens år”, rapporterar Engadget.

Facebook passerade under kvartalet två miljarder aktiva dagliga användare, ett mått på den övergripande aktiviteten på plattformen. Det sociala nätverket var inte första av Metas tjänster att passera den gränsen: Whatsapp gjorde det så sent som under föregående kvartal. Instagram har över två miljarder månatliga användare, men färre dagliga än Facebook och Whatsapp.

Meta räknar med att fortsätta bränna enorma summor på vr och ”metaversumet” under 2023, men ska även investera rejält i generativ ai (bildskaparalgoritmer).