Iphone och IOS är en stabil plattform och de flesta användare har mycket färre problem än på Mac eller Windows. Men då och då kan något gå snett, och mobiler går mycket oftare förlorade i olyckor och stölder. Därför gäller det att du ser till att din Iphone säkerhetskopieras med jämna mellanrum. I den här guiden visar vi de olika sätten du kan göra det på, och går även igenom hur du felsöker och fixar vanliga fel samt hur du kan återställa IOS när inget annat fungerar.

Säkerhetskopiera till Icloud – enklast

Öppna Inställningar -> Apple-ID, Icloud, medier och köp -> Icloud -> Icloud-säkerhetskopia. Aktivera funktionen och så länge du har lagom mycket ledigt utrymme på ditt Icloud-konto (eller i ett familjekonto du är ansluten till) kommer Iphone automatiskt fixa backuper till molnet varje dag, som du enkelt kan återställa till om du har nollställt din telefon eller skaffat en ny. Det här är i särklass det enklaste sätter att säkerhetskopiera, men saknar exempelvis möjligheten att arkivera tidigare backuper.

Säkerhetskopiera till datorn – mer kontroll och möjlighet till historik

Icloud-backuper må vara betydligt enklare, men det finns flera vettiga orsaker att vilja säkerhetskopiera Iphone till en egen dator. Om du har gott om Icloud-utrymme kan du dessutom fortsätta använda automatiska backuper dit och samtidigt backa upp till dator för ytterligare trygghet.

När vi skriver det här finns det tre sätt att säkerhetskopiera Iphone till en dator med Windows 11: Itunes, det nya programmet Enheter samt tredjepartsprogrammet Imazing.

Itunes och Enheter

Itunes känner du säkert igen då det har hängt med sedan 2003, men programmet är nu på väg bort och ska ersättas av en uppsättning fristående program för olika funktioner där Enheter används just för att hantera anslutna IOS-enheter.

För säkerhetskopiering fungerar de båda programmen i princip identiskt.

När du har anslutit Iphone till datorn med lightning-kabel dyker den upp i vänsterspalten. Markera den så öppnar den till fliken Allmänt i högra delen av fönstret. Här ligger både återställning och säkerhetskopiering. Om Kryptera Iphone-säkerhetskopian inte är ikryssat ska du kryssa i det. Du måste då välja ett långt och säkert lösenord, som du ska spara på en trygg plats (du kan inte återställa utan det). Vi rekommenderar i en lösenordshanterare (sparat som till exempel ”Itunes backup” så du hittar det med en sökning). Klicka på Säkerhetskopiera nu för att köra igång en första backup. Fyll i lösenkoden på telefonen när den ber om det. Du kan även välja att aktivera automatiska säkerhetskopior enligt ett schema.

Imazing

Återställ enstaka appar

Börja med att se till att du har en pinfärsk backup att återställa från om något går fel. Markera din Iphone i vänsterspalten. Klicka på Iphone Backups-knappen uppe till höger i fönstret. Välj den tidigare backup du vill extrahera appens data från och klicka på View. Klicka på Apps under telefonen i vänsterspalten, eller i vänstra mittfältet. Du kan nu behöva fylla i lösenordet för krypteringen av backupen. Vänta tills listan över installerade appar har laddat in. Högerklicka sedan på appen du vill extrahera och välj Extract App. Välj en plats, och efter en stund får du en fil i .imazingapp-format. Klicka på knappen uppe till höger som visar datum och klockslag för den valda backupen. Skrolla upp i listan och markera den översta som har enhetens namn och inte ett datum. Klicka på View. Klicka på Apps igen. Högerklicka på appen du vill återställa och välj Restore App. Leta upp .imazingapp-filen du nyss extraherade och gå vidare. Imazing kommer nu be dig tillfälligt stänga av Hitta min-funktionen på Iphone, innan programmet kan återställa din utvalda app. Vänta tills den är klar och telefonen har startat om. Kontrollera sedan att appen har återställts med tidigare data.

Felsökning på Iphone – vanliga problem och åtgärder

Slå på och av funktioner

Logga ut och in igen

Se till att du är uppdaterad

Rensa inställningar

Först: Se till att Icloud-nyckelringen är aktiverad. Om inte, aktivera det och vänta någon timme. Stäng av Icloud-nyckelringen. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Överför eller nollställ Iphone -> Nollställ och välj Nollställ nätverk. När den är klar kan du aktivera Icloud-nyckelringen igen och vänta en stund så bör alla gamla sparade wifi-nätverk komma tillbaka.

Återställer gör du genom att klicka på. Följ instruktionerna.Saknar du den mer heltäckande kontrollen över din Iphone som Itunes hade förr i tiden bör du ta en titt på programmet Imazing. Det kan göra allt Itunes kunde när Iphone var ny, som att installera och avinstallera appar (något Itunes slutade kunna för flera år sedan), och är även bättre på backup än Itunes/Enheter. Det kostar en slant (cirka 500 kronor för en licens som tillåter hanteringen av upp till tre IOS-enheter, men du kan välja fler eller färre enheter), men det kan det vara värt för de unika funktioner du får.Säkerhetskopiering i Imazing har betydligt fler inställningar, och det kan vara bra att fixa dem på en gång när du har installerat programmet, annars är det lätt hänt att råka backa upp din Iphone till flera olika platser på datorn och slösa utrymme.Öppna Imazings inställningar och välj fliken Backup. Här kan du välja standardplats för enhetsbackuper. Eftersom det är backuper behöver de inte ligga på snabb ssd-lagring, så har du en laptop med en lite mindre ssd och en extern hårddisk är det bäst att lägga Imazings backuper på den senare. Beroende på hur stort utrymme du har i telefonen kan backuperna dessutom bli rejält stora, så det är inte säkert att en liten ssd räcker.Välj sedan din anslutna telefon i listan till vänster i Imazings huvudfönster. Klicka påi listan i den högra av de mittkolumnerna. Det här öppnar inställningarna för just den här enheten. Här kan du aktivera eller ändra lösenord för krypteringen av backuperna (precis som med Itunes/Enheter måste de vara krypterade för att till exempel hälsodata ska följa med i backupen), ställa in schema för automatiska backuper, aktivera wifi-anslutning så att du inte måste ha telefonen ansluten med lightningkabel samt göra ytterligare några mindre vanliga inställningar.Om du aktiverar automatiska backuper kommer Imazings hjälpprogram köra igång dessa enligt schemat du ställde in, men sedan IOS 15.7.1 och 16.1 måste du fylla i Iphones lösenkod varje gång en backup till dator startas. Apple gjorde så för att förhindra skadeprogram på datorn att stjäla data från en ansluten Iphone eller Ipad med hjälp av säkerhetskopieringsfunktionen. Använder du även Icloud för säkerhetskopior kan det därför vara vettigt att ändra frekvensen på Imazing-backuper till exempelvis en gång i veckan.För att återställa, klicka påi listan över funktioner när du har markerat Iphone till vänster. Det öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilken backup du vill återställa från – vanligtvis den senaste, men det är så här du kan återställa från en backup gjord innan du raderade något som det nu har visat sig att du behöver.Imazing kan inte bara återställa kompletta backuper utan även data för enskilda appar. Det gör att du kan få tillbaka förlorade dokument, spelprofiler och annat utan att påverka alla andra appar. Så här gör du:Fungerade det inte kan du försöka med data från en ännu äldre backup.Tänk på att många appar inte lagrar några unika data lokalt på telefonen utan enbart i molnet. Även många appar som inte ser ut att använda molnlagring använder ditt Icloud-konto för att synka mellan olika Apple-enheter. Det finns också appar som lagrar känsliga data i nyckelringen, vilket innebär att de inte kan extrahera och återställas separat från resten av systemet (och i vissa fall inte ens då – Bank ID till exempel måste aktiveras igen om du återställer hela systemet).De allra flesta problem på Iphone, och egentligen på alla digitala prylar, kan åtgärdas med teknikvärldens mest grundläggande felsökningstips: Testa att stänga av och slå på den igen. Allt från appar som trilskas till nätverksfel avhjälps allt som oftast efter en omstart.Mellan en omstart och en total nollställning av telefonen finns mycket du kan testa för att fixa de flesta knasigheter.Wifi, bluetooth, mobildata, Airdrop och internetdelning är inbyggda funktioner i IOS som både har det gemensamt att de strular relativt ofta jämfört med de flesta andra funktioner och att problemen ofta kan fixas genom att helt enkelt stänga av funktionen, vänta en stund och slå på den igen. Det rensar minnet och startar om serviceprogrammen som driver funktionerna, vilket ofta räcker.Gäller felet anslutning till någon annan enhet, till exempel en bluetooth-högtalare eller en wifi-router, bör du även starta om den andra innan du testar andra åtgärder på Iphone. Konsumentroutrar är ökända för att ofta behöva startas om.Fel som rör en app eller systemfunktion som kräver att du är inloggad på ett onlinekonto brukar kunna lösas genom att logga ut från kontot, starta om telefonen och logga in igen. Det gäller både tredjepartstjänster och Apples Icloud (en något mer drastisk åtgärd eftersom det raderar mycket data som sedan måste synkas från Apples servrar igen).Innan du går vidare till några mer seriösa åtgärder: Kolla om det finns en IOS-uppdatering tillgänglig och installera den i så fall. Dels kan uppdateringen ha buggfixar som åtgärdar problemet, dels kan själva uppdateringsprocessen fixa en del fel då systemet utför viss vårstädning som att tömma cache-lagring och andra tillfälliga filer.Har du problem som rör wifi, bluetooth, vpn eller något annat som rör nätverk och andra knep som att slå av och på funktionen eller starta om telefonen (och eventuella andra inblandade enheter) inte hjälper kan nästa steg vara att nollställa nätverksinställningarna.Du kan också testa att nollställa alla inställningar om du har mer diffusa men allvarliga problem som gör att du funderar på att installera om hela IOS.Normalt glömmer telefonen alla dina sparade wifi-nätverk och deras lösenord, men här är ett knep för att hindra det:

Ska du nollställa alla inställningar – vilket till exempel kan lösa problem med integritetsinställningar, Mail, språk, Hjälpmedel och annat – rekommenderar vi att du loggar ut från Icloud först och sedan in igen efter nollställningen. Det gör att alla inställningar som synkas via Icloud återställs av sig själva.

Återställ IOS

Har du problem med systemet i telefonen kan ett sätt att råda bot på det vara att nollställa IOS, antingen helt och hållet och börja om med en ren telefon eller följt av återställning av en backup. Jag blev själv tvungen till det förra sommaren då något hade blivit fel i nyckelringen så att systemet inte kunde lagra några nya lösenord eller andra känsliga uppgifter. Det fick till exempel wifi att sluta fungera eftersom jag inte kunde ansluta till något nätverk.

Du kan visserligen nollställa alla data och inställningar i systemet via Inställningar -> Allmänt -> Överför eller nollställ Iphone, men som slutgiltig problemlösning är det bättre att installera om hela systemet. Det gör du lättast med telefonen ansluten till dator och Itunes eller Enheter.

Om telefonen fortfarande är igång kan du säkerhetskopiera den innan du går vidare, men om du använder Itunes/Enheter rekommenderar vi att du låser den senaste backupen innan – utifall att det skulle bli fel efter att du återställer från den nya. Klicka på Hantera säkerhetskopior i avdelningen för backuper. Högerklicka på den tidigare backupen och välj Arkivera. Det sparas en låst kopia av den, så att nästa säkerhetskopia sparas separat.

Klicka sedan på Återställ Iphone längst upp i samma flik och följ instruktionerna för att installera om IOS.

För en telefon som har så stora problem att det här inte fungerar kan du starta den i återställningsläge först. På moderna telefoner (alla sedan Iphone 8/X) gör du så här:

Anslut telefonen till datorn med lightningkabel. Tryck snabbt på volym upp. Tryck snabbt på volym ner. Tryck och håll sidoknappen intryckt tills skärmen visar anslut till Itunes-symbol. Itunes/Enheter ska nu varna dig att en enhet har anslutits som behöver ”uppdateras eller återskapas” – välj Återskapa. Programmet laddar ner och installerar den senaste versionen av IOS som stöds på din telefon.

För att avbryta utan att återställa och starta om telefonen, följ steg 2–4 ovan men släpp sidoknappen så fort skärmen tänds.