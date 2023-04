Testad produkt: Logitech MK850 Performance

Lägst pris: 990 kronor hos Amazon Sverige

Bland tillverkare av datortillbehör är Logitech en av de mest kända, med populära webbkameror, tangentbord, datormöss och mycket annat. Själv kör jag dagligen deras tangentbord MX Keys och musen MX Master 3 på hemmakontoret. Men de är ovanligt dyra, över 1 200 kronor för vardera, och Logitech har mer prisvärda alternativ som fortfarande håller hög kvalitet. Ett av den är kombinerande tangentbords- och muspaketet MK850 Performance. Det kostar en dryg tusenlapp och ger dig ett tangentbord och en mus med många goda egenskaper.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Det har inte den där känsla av business-lyx som en del slimmade alternativ, men tangentbordet i MK850 har utmärkta egenskaper för intensivt jobb, musen matchar i kvalitet, och Logitechs lösning är mer mångsidig och funktionsrik än de flesta. Dessutom inte särskilt dyr. Positivt Utmärkt ergonomi

Många extra funktioner

Passar bra för mer än Windows

Överkomligt pris Negativt Något omständligt att installera

Inte direkt ljuddämpat

Enheterna ansluts till en dator med antingen medföljande usb-mottagare eller med bluetooth. Bluetooth-möjligheten gör det lätt att använda MK850 till mer än bara vanliga datorer, utan enheterna kopplar också lätt till en surfplatta, en smart-tv eller en mobil. Just tangentbordet är mer anpassat än de flesta för att passa till många olika operativsystem, och inte bara Windows. Du har till exempel Mac OS-funktioner angivna på knapparna parallellt med Windows-kommandon. Och vissa snabbkommandon som nås med Fn-knappen fungerar även för Android-navigering.

Tangentbordet och musen har bägge inbyggd så kallad enhets-switch. Du kan ha dem anslutna till en dator via usb-mottagaren, samtidigt som de är parkopplade till två andra enheter via bluetooth. Så har du en Windows-dator på skrivbordet, en Macbook att bära med dig och en Android-platta kan du använda tangentbordet och musen till alla tre. Med en switch-knapp på musen och tre tangenter på tangentbordet kan du snabbt växla vilken du styr.

Att göra första uppkopplingen till en dator är dock ovanligt omständligt. De flesta tangentbord och möss med med rf-mottagare på usb är helt plug and play, och du är igång på under tio sekunder. Här är det några extra steg. Programmet Logi Options måste laddas hem och installeras, och jag behöver starta parkoppling manuellt på vardera enhet. Det borde gå enklare, speciellt eftersom det innebär att jag behöver en annan mus under de första stegen.

Högsta betyg till komforten både för mus och tangentbord.

Extra funktioner i datorn

Väl igång ger programmet dock bra mervärden. Batteristatus, vilket annars är svårt att få för rf-anslutna prylar, supportfunktion, uppdatering av firmware och inställning av funktioner för några av enheternas knappar.

Logitech har också en bonusfunktion som heter Flow, som gör att du kan ha två datorer sida vid sida och dra muspekaren mellan dem, som om den andra datorn var en extern skärm. Du kan även flytta urklipp och filer genom att dra och släppa. Det kräver lite konfiguration och att bägge datorerna kör Logi Options-programmet, men efter att ha satt upp det fungerar det överraskande smidigt.

Tangentbordet är ett stort bygge i stadig men inte särskilt lyxig plast. Det är mer ergonomiskt utformat än ett vanligt tangentbord, med aningen välvd ovansida och ett stort, bekvämt handledsstöd i framkant. Knapparna är av halvhög typ, inte full slaghöjd som ett gaming-tangentbord, men inte heller laptop-platta tangenter. Det är inte min personliga favorit-typ av knappar, men det går inte förneka att de är välbyggda, för den som föredrar det.

Det är något skramligt att skriva på, men följsamheten, taktila känslan och kvaliteten i switcharna går inte att ta miste på. Logitech vet hur man bygger ett bra tangentbord, även om kanske just ljuddämpning är något som fått stryka på foten i detta paket i mellanprisklass.

Snabbt att byta dator

De enda tre extra knappar tangentbordet har sitter i ovankant till höger om funktionstangentsraden och växlar vilken dator du kontrollerar om du är ansluten till flera. Det är en funktion som du kanske inte använder intensivt och hela tiden, så det hade varit bättre om de satt lite ur vägen istället, och de tre knapparna utnyttjats till andra snabbkommandon.

Andra extra-funktioner, till exempel låsning, volym- och mediaspelarkontoll, snabbsökning och snabbstart av webbläsare, kommer du åt med Fn-knappen och funktionstangenterna. Det går att ställa in flera av dessa till alternativ funktion i Logi Options-programmet.

I programmet Options får du snabb överblick över prylarnas status, och klickar du dig vidare hittar du gott om inställningar och hjälpmedel.

Musen är ergonomiskt utformad för höger hand, och har högre kvalitetskänsla i ytorna än tangentbordet. Den är inte överdrivet stor i måtten och bör passa bra både för lite större och mindre händer. Du har hela åtta musknappar, de tre vanliga upptill, höger- och vänster-tilt i rullhjulet, och tre som nås med tummen.

En av de tre missade jag först att den ens existerade, den sitter dold i nederkant av musen, medan de två andra sitter tydligt ovanför tummen. Där sitter en knapp till för enhets-switchen, som stegar sig igenom vilken dator du kontrollerar.

Fler alternativ för musen

Ovanpå musen sitter en ytterligare knapp. Det är inte en kontroll för muskänslighet som många datormöss har, det kan du endast styra via Logi Options. Istället kontrollerar den rullhjulet, som har två lägen. Fri spinn för supersnabb skroll, eller stegat rörelsemotstånd för mer precision.

Sensorupplösningen för musen är angiven till 1 000 punkter per tum. Det kan verka lite jämfört med en del andra datormöss i liknande prisklass, men Logitech verkar lösa högre känslighet på något sätt ändå, för drar jag upp känsligheten får jag väl godkänd precision även med högre mushastighet.

MK850 Performance drivs med vanliga batterier, två aaa för tangentbordet vilket uppges räcka ungefär tre år, och en aa för musen, som ska räcka upp till ett och ett halvt år. Hur länge det räcker i verkligheten för dig är som alltid beroende på många faktorer, men du lär inte behöva oroa dig dagligen för att vara utan kontroll.

Specifikationer

Produktnamn: Logitech MK850 Performance

Testad: Februari 2023

Tillverkare: Logitech

Anslutning: Bluetooth, 2,4 GHz rf

Batterier: 1 st aa till mus, 2 st aaa till tangentbord

Funktion, tangentbord: Qwerty, sifferknappsats, välvd design

Funktion, mus: Optisk, 1000 dpi, 8 knappar, höger hand

Övrigt: Justerbart tangentbord, enhets-switch, ställbart rullhjulsläge

Storlek, tangentbord: 43,1 x 21,5 x 2,6 cm

Vikt, tangentbord: 736 g

Storlek, mus: 7,4 x 11,2 x 4,2 cm

Vikt, mus: 132 g

Garanti: 2 år

Pris: 990 kronor hos Amazon Sverige