Välkommen till den sista delen i PC för Allas stora Iphone-skola, guiden för dig som har Iphone i ett hem fullt med prylar från olika tillverkare och andra system än Apples.

Här avrundar vi serien med en radda tips som kan hjälpa dig få ut mer av din Iphone.

I den här guiden:

Använd Iphone som wifi-hotspot

En av de enklaste men praktiska sakerna du kan göra med Iphone, speciellt om du har ett abonnemang med mycket eller obegränsad data, är att dela mobilanslutningen med andra prylar som bara har wifi.

Öppna Inställningar och välj Internetdelning. Överst är ett reglage som aktiverar vanlig hotspot-funktion. Precis under finns en inställning för lösenord, som fungerar precis som lösenordet för routern.

Vill du använda mobildata med dator kan du ansluta via bluetooth eller lightning-kabel istället. Med det senare dyker Iphone upp som ett nytt nätverk och ska automatiskt vara anslutet. Du måste ha Apples drivrutiner installerade i Windows, vilket du enklast gör genom att ladda ner och installera Itunes direkt från Apple.

Om du vill dela anslutningen enbart med andra i familjen (och dina andra enheter) kan du lämna den vanliga internetdelningen avstängd och använda Familjedelning istället. Tryck på det alternativet och se till att funktionen är påslagen. Du kan även välja om andra familjemedlemmar måste fråga om lov för att ansluta.

Nätverk – fildela och anslut till mediaservrar

IOS har inbyggt stöd för att ansluta till filservrar som använder smb-protokollet, standard för fildelning på både Windows och Mac. Det gör det enkelt att komma åt filer från datorn och även spara eller kopiera filer till den utan att behöva skicka med mejl eller annat. Till skillnad från på Mac, där du kan använda Airdrop för att snabbt och enkelt skicka filer från Iphone till datorn, har Windows inget liknande, och då kan fildelning vara ett praktiskt sätt.

Så här ansluter du till en smb-delning:

Öppna appen Filer. Tryck på fliken Bläddra för att backa till huvudmenyn. Tryck på mer-knappen längst upp till höger och välj Anslut till server. Fyll i serverns ip-adress eller nätverksnamn (datornamnet i Windows Inställningar -> System -> Om men lägg till .local efter). När du ansluter kan du behöva fylla i användarnamn och lösenord. Om du – som de flesta – har ditt Microsoft-konto kopplat till användarkontot i Windows kan det vara smart att skapa ett separat konto för fildelning, så du slipper fylla i ditt Microsoft-kontolösen för fildelning. En ansluten server syns i listan över platser.

För att ansluta till en sftp-delning istället för smb måste du skaffa en tredjepartsapp, till exempel Documents by Readdle.

Strömma till Chromecast

Har du ingen Apple TV eller tv med inbyggt Airplay-stöd utan förlitar dig på Googles Chromecast-teknik? Det finns inget inbyggt stöd för det, men många tredjepartsappar har stöd för att strömma till Chromecast. Googles egna tjänster Youtube och Google Play Film och TV så klart, men även Spotify, Disney Plus, Prime Video och många fler. Du kan också ställa in och styra själva Chromecast-enheten med hjälp av Google Home-appen. Alla dessa laddar du hem via App Store.

Dela och spela in skärmen

Iphone har inbyggda verktyg för att både dela innehållet från skärmen med andra och spela in det.

Spela in skärmen

Skärminspelning hittar du i Kontrollcenter – en knapp med en vanlig inspelningsikon (en fylld cirkel i en större cirkel). Ligger den inte där kan du lägga till den i Inställningar -> Kontrollcenter. Tryck på knappen så börjar en inspelning efter en kort nedräkning.

Vill du att ljud ska spelas måste reglaget på sidan av telefonen vara inställt på ljud på. Trevligt nog kan du även spela in ljud från mikrofonen, om du till exempel vill kommentera under inspelningen. Det gör du genom att trycka och hålla en stund på inspelningsknappen i Kontrollcenter, och sedan trycka på mikrofonknappen längst ner.

När du är klar öppnar du Kontrollcenter och trycker på samma knapp igen. Filmen sparas i Bilder och du kan klippa bort början och slutet direkt i den appen eller redigera den mer ordentligt i Imovie eller en annan app.

Dela skärmen

För att dela skärmen finns flera metoder. Har du en Apple TV eller annan Airplay-mottagare med skärm kan du dela skärmen till den. Det gör du också via Kontrollcenter och knappen med en avrundad rektangel över en annan.

Med hjälp av ett tredjepartsprogram kan du förvandla din Windows-dator till Airplay-mottagare och enkelt dela Iphones skärm som ovan. Det finns flera program att välja mellan, men vi rekommenderar Airserver eftersom det är en beprövad lösning och har en vanlig licens och inte någon prenumeration. När du har installerat det dyker datorn upp som mottagare i Skärmdubblering i Kontrollcenter.

Du kan också skärmdela via Facetime-samtal, men det kräver att samtalspartnern också har en Apple-pryl. En annan teknik som bara fungerar med Mac är att ansluta med lightning-kabel och spela in med Quicktime Player.

Spela in samtal – knepigare än på Android

På vissa Android-modeller har telefonappen en inbyggd inspelningsfunktion som gör det busenkelt att spela in samtal, till exempel viktiga samtal med myndigheter eller intervjuer. På Iphone finns ingen motsvarighet, och det är relativt omständligt att spela in samtal.

Faktum är att en rekommenderad teknik är att skaffa ett Google Voice-nummer och låta den du ska prata med ringa dig. I inställningarna finns en funktion du kan aktivera för att spela in inkommande samtal. Tyvärr går det inte att spela in utgående samtal, och i Sverige är Voice bara tillgängligt för Workspace-kunder så det är inte gratis.

Ett alternativ är appen Tapeacall som kan spela in alla samtal genom att starta ett konferenssamtal där företagets särskilda inspelningsnummer är en tredje part.

Smarta tillbehör

Iphone räcker rätt långt som den är, men du kan ha mycket nytta av att utöka den med olika hårdvarutillbehör. Om inget annat rekommenderar vi starkt ett skärmskydd, men de flesta lär även vilja ha ett skal eller fodral av något slag för att skydda telefonen om den ramlar i backen. Även om du är försäkrad är det bökigt och kostar oftast en slant att få den reparerad. Dessutom kan det ta tid.

Foto: Techgear

Skal eller fodral? Skydda din dyrgrip

Ett skal täcker baksidan och kanterna av telefonen och är oftast tillverkat i halvmjuk plast, silikon eller en blandning av hård och mjuk plast. Det finns även läder- och imitationsläderskal. Kan skydda riktigt bra utan att göra telefonen speciellt mycket större.

Fodral har ofta plånboksformat så att telefonen täcks även på framsidan och du måste öppna den som en bok för att komma åt skärmen. Det skyddar så klart skärmen bättre och du kan även få plats för betal- och id-kort.

Apple säljer egna skal, men det finns många andra tillverkare också. Några populära märken är Otterbox, Mujjo, Caseology och svenska Nudient. Tänk på att skalet eller fodralet ska passa just din Iphone-modell.

Här är bästa skalen till din Iphone 14 – alla modeller

Skärmskyddet räddar skärmen när olyckan är framme

Ett skärmskydd över skärmen räddar dig inte bara från att få en sprucken skärm när telefonen ramlar i golvet utan även från repor av damm i fickan och annat. Målet med skärmskyddet är att det ska spricka istället för skärmen, så bli inte förvånad om du behöver byta då och då.

Precis som med skal och fodral gäller det att köpa ett skärmskydd för rätt Iphone-modell. En del skydd passar fler än en modell, men de flesta är för en specifik. Vi rekommenderar skärmskydd tillverkade i härdat glas, inte plast.

Om du applicerar skyddet på egen hand kan det vara smart att välja ett som säljs med en appliceringsram, så blir det lättare att passa in det rätt och slippa luftbubblor under skyddet. Följ instruktionerna noga och håll rent runt arbetsplatsen. Om du har dammsugit några timmar innan är det bra, likaså om du har en luftrenare du kan ha igång. Utomhus kan också fungera, beroende på väder (men glöm det om det är pollensäsong).

Foto: Apple

Skarpare nattfoton med stativ

Sedan några år tillbaka har Iphone ett nattläge för kameran. Det kan verka nästan som magi hur bra bilder det går att ta med det, men det kan alltid bli bättre genom att hålla telefonen helt stilla. Det bästa sättet att göra det är i de flesta fall med ett litet stativ. En populär tillverkare är Joby, vars stativ är kända för sina kulledsben som gör att de kan fästas runt trädgrenar, lyktstolpar och annat, och enkelt placera telefonen horisontellt oavsett underlag.

Foto: DJI

Filma som ett proffs med gyro

Om du är mer intresserad av video än foto kan ett gyro (eller gimbal som det heter på engelska) göra mycket nytta. Med ett gyro håller du i ett handtag medan telefonen sitter på en arm som med hjälp av små motorer kan röra sig i alla dimensioner. Mjukvara håller hela tiden koll på hur telefonen rör sig och styr motorerna för att motverka rörelsen. Resultatet är kraftigt reducerad skakighet och håller du någorlunda stabilt kan filmen se ut som om den var tagen på ett fast stativ. För stillastående inspelning är skillnaden mot Iphones inbyggda skakreducering kanske inte värd priset, men om du ska förflytta dig under inspelningen blir skillnaden enorm.

Drönartillverkaren DJI gör även gyron, och dess Osmo Mobile SE är ett av de bästa alternativen för Iphone-filmare.

Foto: Foundry

Bättre spel med handkontroller

Gillar du att spela spel på mobilen? Om du spelar spel i genrer som action, äventyr, rollspel och plattformsspel kan en handkontroll vara guld värd. Tacksamt nog behöver du inte skaffa en handkontroll särskilt för Iphone, då Apple har bakat in stöd för handkontrollerna till både Playstation och Xbox i IOS. Det fungerar bara via bluetooth så du behöver en hyfsat ny kontroll, men sedan kan du använda den även med dator (och naturligtvis spelkonsolen den hör till).

Håll den laddad med en powerbank

Inget sänker användarupplevelsen av din mobil lika mycket som att få slut på batteri mitt i något viktigt. Även om de senaste årens Iphone-modeller har fått allt längre batteritid är det långt ifrån säkert att det kommer hålla hela dagen om du till exempel spelar mycket spel, navigerar med gps och annat. Därför är en av de grundläggande tillbehör för den som ofta är på språng en gedigen powerbank.

Det finns otroligt många modeller på marknaden med olika kapacitet, storlek, form och anslutningar. De flesta tillverkare anger kapacitet i milliamperetimmar, vilket är en aning missvisande eftersom den egentliga energimängden mäts i wattimmar medan milliamperetimmar beror på spänningen. Samtidigt försvinner mycket energi i konverteringen mellan kemisk och elektrisk energi. Du kan räkna med att få ut ungefär 70 procent av den angivna kapaciteten (så en powerbank med 20 000 milliamperetimmar kan ladda en Iphone med batteri på 4 000 milliamperetimmar ungefär 3,5 gånger), men det varierar ganska mycket mellan olika tillverkare.

Externa batterier som håller mobilen vid liv

Bästa Magsafe-kompatibla powerbank

Bilfäste – för den som inte har Carplay i bilen

Om din bilstereo inte har stöd för Carplay men du ändå vill använda Iphone för färdbeskrivningar och annat längs vägen kan det vara vettigt att införskaffa ett bilfäste så du kan snegla på skärmen för att se nästa instruktion, vilken fil du ska ligga i och så vidare. Det finns en hel del att välja mellan med olika slags fäste som passar olika bra i olika bilar. En del fästs till exempel i fläktarna, men det fungerar inte alls i vissa bilar. Andra sitter med sugpropp men det går mindre bra om ytan inte är slät.

För moderna Iphone-modeller med Magsafe kan du välja ett fäste med den tekniken så blir det både snyggare och enklare att fästa telefonen. Men se upp för sämre produkter vars magneter inte är starka nog att hålla telefonen på plats när du kör över gupp och i snäva kurvor.

