Logitechs massiva arsenal av tillbehör har under lång tid fått mer och mer fokus på gaming. Logitech G502 X Plus är företagets senaste trådlösa värstingmus för gamers.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Logitech G502 X Plus är en riktigt bra mus, med utmärkt prestanda och programvara och som ligger skönt i handen. Du behöver dock betala en hel del för den. Och varför måste alla envisas med att jag ska behöva skapa ett konto och logga in överallt? Positivt Ligger skönt i handen

Utmärkt sensor

Individuella inställningar för spel

Programvaran i stort Negativt Högt pris

Saknar vissa funktioner från tidigare versioner i serien

Envisas med att logga in i app Läs mer: vår recension av Logitech G900

G502 X Plus ligger bra i handen och fingrarna hamnar bra på den lätt formade ytan. Det enda riktiga problemet med passformen är att lillfingret kan släpa efter längs musmattan. Det är kanske inte så allvarligt, men när tummen fått en liten hylla att ligga avslappnat på tycker jag också att även en för lillfingret inte är för mycket att begära, särskilt med tanke på prislappen.

Foto: Kristian Kask

Just prislappen är svår att komma undan, den är riktigt saftig. Tillverkarens egna pris ligger farligt nära 2 000 kronor, men den finns för några hundralappar billigare hos andra återförsäljare. Musen motbevisar också advokatens påstående i Jurassic Park om att tunga saker är dyra. Ringa 106 gram väger G502 X Plus in på. Det fanns stunder under testandet då jag kände att jag gärna skulle haft mer tyngd i handen, särskilt med tanke på tidigare möss i Logitechs G502-serie som haft möjligheten att lägga till extra vikter, en funktion som G502 X Plus saknar.

Knappar finns det gott om, det är nog bara de mest inbitna mmo- eller moba-spelare som skulle kunna behöva fler. Alla knappar går dessutom att programmera om i Logitechs G-hub programvara. Totalt är det 13 inputs du kan programmera, jag tvekar till att kalla scrolla upp eller ned för knappar, men du kan ställa in dem till att agera som det. Det är även via den programvaran du kan justera rgb-lamporna i musen.

Ett stort problem med G-hub är dock att du måste skapa ett Logitech-konto och logga in innan du får använda de flesta funktionerna.

Foto: Kristian Kask

Det riktigt häftiga med programmet är att du kan spara olika knappuppsättningar för olika spel, som sedan musen byter över automatiskt till när du startar eller växlar över till spelet. Jag brukar till exempel föredra att nå Ctrl- och Shift-tangenterna, utan att behöva kröka lillfingret som en tok. Framåt och bakåt knapparna på musen fick därför ta över den rollen, de används ändå nästan aldrig i spel. När jag därefter tabbade ned från spelet till en webbläsare eller chatprogram växlade knapparna direkt tillbaka till sina ursprungliga inställningar.

Foto: Kristian Kask

Vad gäller precisionen märkte jag inte av några problem. Musen klarade även galant av ytor som kanske inte är helt optimala, som till exempel armstödet på soffan hemma.

Två av knapparna på musen är förinställda till att höja och sänka känsligheten. Du kan också ställa in två lägen för scrollhjulet, valet står mellan ett mer “klickande” och mer exakt rullande, och ett mer fritt rullande läge. Personligen föredrar jag det klickande läget, det är lätt att scrolla förbi något jag letar efter i det andra läget.

Logitech G502 X Plus är som tidigare sagt en trådlös mus, och då dyker ju självklart frågan om laddning upp. Logitech utlovar en batteritid på 130 timmar av konstant rörelse, som sjunker ned till 37 timmar om rgb-lamporna är igång, och det stämmer nog bra. Under mina testveckor av musen behövde jag endast ladda musen två gånger. Och det var efter i stort sett dagligt bruk med rgb-ljusen igång. Du kan fortsätta att använda musen medan den laddas, givet att du har en usb-port nära nog. Med den medföljande adaptern kan laddningssladden även agera som förlängningssladd för musens trådlösa dongel.

Foto: Kristian Kask



Fakta Logitech G502 X Plus

Tillverkare: Logitech

Typ: Trådlös mus

Sensor: Optisk

Knappar: 13 programmerbara “inputs” (11 knappar plus scroll upp/ned)

Upplösning: Upp till 25 600 dpi

Storlek: 131,4 x 41,1 x 79,2 mm Vikt: 106 g

Pris vid test: 1 958 kronor hos Logitech

Pris nu: 1 470 kronor hos Amazon