Förhandstestare i Windows Insider kan nu använda Apples Imessage för att skicka meddelanden och genomföra samtal på sin pc om de kopplar in en Iphone via Microsofts Telefonlänk-app, rapporterar The Verge.

Användare kan däremot inte skicka bilder eller delta i gruppmeddelanden i Imessage via pc. Det kommer inte heller gå att se den fulla meddelandehistoriken och sms och Imessage-meddelanden märks inte ut med gröna och blå bubblor.

När stödet för Imessage via Telefonlänk-appen kan dyka upp för standardanvändare av Windows 11 är just nu okänt.

