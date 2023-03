Ai kommer att finnas överallt i Microsofts konsumentprodukter: sök, Office, business intelligence…och ja, förr eller senare även Windows. Hur skulle då ett ai-drivet Windows se ut?

Gissningsvis tror jag inte att de första dropparna av Bing AI får bägaren att rinna över på ett bra tag. Delvis beror det på att ai antingen kräver konstant internetuppkoppling, ai-klara processorer, eller bägge två. Både AMD och Intel väntar på framtida processorgenerationer innan ai inkluderas. Idag är det bara Qualcomms Snapdragon Arm-chipp som har funktionen.

LÄS MER: Så får du Bings ai-chatt direkt i Windows

Men spolar vi framåt, säg sex månader eller ett år, kan mycket väl då vara i en framtid med ett Windows förstärkt av ai. Men hur skulle Windows se ut med förbättringar via ai? Jag har ett dussin idéer.

1. Turboladdad Cortana

Det här är kanske för uppenbart för att ens behöva nämnas: Cortana.

Min tanke är att Cortana skulle bli en inkörsport för både ai-drivna sökningar och instruktioner i Windows.

”Skicka ett sms till Erika klockan 20:00 som säger: ‘Dags för Halo Infinite!’, starta sedan spelet”

”Få min skärm att blinka och sätt igång en siren när jag får mail från min chef”

”Kolla på VRBO, Airbnb och Blocket om det finns några stugor med höga betyg att hyra i mars”

Foto: Windows Blog

2. Håll koll på dagen

3. Ai-avatarer

Foto: Microsoft

4. Äntligen effektiva röstkommandon

5. Retuschering i Foton med ai

Foto: IDG

6. Mejl skrivna av ai

7. Utforskar sökningar baserat på ”relevans”

Foto: Marck Hachman/IDG

8. Ett ”Nexus” för företagssökningar

”När är första möjliga halvtimme som Lucy, Carmelo, Hadi och Tom är tillgängliga för möten”

”Vilken medarbetare har mest erfarenhet med europeiska mjukvaruutvecklare”

”Vem har största nätverket av Linkedin-kontakter inom politik?”

”Bör vi investera mer i Brasilien, hur mycket och i vilka produkter?”

”Baserat på vår sajttrafik och pågående söktrender, vilka ämnen kommer att dra mest läsintresse?”

”Vilken byrå och kampanj genererade störst avkastning under Q1, baserat på vår historiska data?” och så vidare.

Allt det här bör vara möjligt genom att kombinera vissa Windows appar (Halo, Outlook, Edge, Phone Link) med information. Cortana skulle till exempel behöva veta vem din chef är.Jag skulle vilja se Cortana bli hemmet för ai-chatt hos Windows av en enkel anledning: Bings ai-chatt har för mycket Gen Z-vibbar. Den är stel, defensiv och passar nog bättre för affärsvärlden. Cortana känns mycket mer chill. Om Microsoft kommer att göra ai konstant närvarande, skulle jag föredra en personlighet som känns mer vänlig.En sammanfattning av vad dagen har att erbjuda framtagen av en ai skulle vara väldigt användbart, särskilt om du kan få ut mer detaljer. Låt oss säg att du har ett Teams-möte med en kollega i New York klockan 10:00, innan ett investerarmöte klockan 11:00. Vad har din kollega satt för agenda? Vilka dokument behöver gås över eller sammanfattas av ai? Har investerarna lyft fram varningsflaggor under tidigare möten som behöver bemötas? Hinner du med ett möte till innan du behöver ta en Über för att hinna till tandläkaren 13:30?Alla de här frågorna utgår från information en ai kan ta del av och tillämpa – och som du kan fråga, med ordvalet ovan.Att tillämpa ai i Teams-samtal och webbkameror är inte alltid det lättaste. Några exempel är att ai filtrerar bort bakgrundsljud, samt Windows Studio Effects som Microsoft lade till i Surface Pro 9 (5G): ai styrda kamerarörelser, blurrande av bakgrunden, ögonkontakt, med mera. 2021, när hypen för metaverse fortfarande fanns, pitchade Microsoft avatarer till Teams. Du skulle kunna ta på dig en virtuell mask över ansiktet, antingen för att skydda din säkerhet, eller för att du bara har en dålig hårdag.Allt det finns kvar har jag för mig. Men tänk dig en utveckling av det hela: en avatar ersättare. Ringer någon? Behöver du gå på toaletten? Råkade du dubbelboka ett möte? En avatar skulle kunna ta din plats, skriva anteckningar, och till och med svara på enkla frågor i din röst. Kanske lite väl önsketänkande, men inte bortom AIns förmågor.Idag är de flesta av oss blyga för att använda rösten för att styra våra datorer. Ju mer analyser vi ber våra datorer utföra istället för att själva göra det internt, kan det kanske normalisera att vi pratar med datorerna.Förbättringar i diktering och röststyrning, med hjälp av ai, bör öka tillgängligheten. Alla har inte den fysiska förmågan att styra datorn med rösten. Men för de som kan, kommer möjligheten att gå från att be datorn att klicka på något till att be den att göra något vara omvälvande.Jag har haft en hatkärlek till Foton i åratal, på grund av appens problem med redigering och det faktum att den gamla appen var bättre än den nya. Fortfarande kan Foton inte organisera foton efter ansiktsigenkänning.Föreställ dig Windows Foton förstärkt av ai. Du skulle kunna be den ”göra om fotot till en oljemålning”, ”klipp ut mitt ex och ersätt med Fernando” eller bara ”ersätt min hatt med en krona”. Med generativ ai-konst tillsammans med Bing AI och ett existerande foto är det här fullt möjligt. Vad väntar ni på, Microsoft?Windows 10 introducerade en funktion där du kunde be Cortana skicka ett mejl till en viss kontakt med ett specifikt meddelande. Det här är något Outlook skulle kunna jobba vidare på (och lär förmodligen göra det också, särskilt om det kan kopplas till en prenumerationstjänst). Det är troligt att du inom en snar framtid kommer att kunna be Windows att ”skicka ett mejl till Kim och be om ursäkt för att arrangemangen inte fyllde hennes krav”, och Windows kommer då att skicka ett omtänksamt ursäktsbrev.Huruvida Kim någonsin skulle läsa mailet, istället för att låta hennes Windows-installation läsa brevet, sammanfatta det, och skicka tillbaka ett eget ai-genererat svar tål att funderas på.Vi har redan sett ai hjälpa till med sökningar i Office-appen, dokument som Microsoft tror är mer relevanta flyter till toppen. Det lär otvivelaktigt fortsätta. Tids nog tror jag att även Utforskaren kommer att få stöd av ai, filer kommer inte bara att sorteras efter datum, namn eller metadata, utan även efter ”relevans”.Vad innebär då relevans i den här kontexten? Tänkt dig att du arbetar på ett kalkylblad i Excel med fokus på försäljning i Baltikum. Föreställ dig att Utforskaren (och Excel för den delen) pushar fram kontrakt med estniska leverantörer, ekonomisk data, prognoser – dokument som Windows tror kan vara användbara helt enkelt. Jag kan svära på att Android ibland föreslår sökningar baserat på vad den märkt av att jag kollat på i Chrome. Varför gör inte Windows det?Implementerar Microsoft ai-sökningar i konsumentdatorer, kommer det otvivelaktigt även att finnas en motsvarighet för företag. Fundera på några frågor du skulle kunna ställa:Det var de enkla frågorna. Här är de riktiga guldgruvorna:

Idén är att få arbetare att börja tänka som sina chefer, och använda ett interface med naturligt språk som inkörsport för att börja göra mer analytiska och informerade beslut. Med tanke på hur stor en sådan förändring skulle vara, lär nog Microsoft göra det till en egen app. Vi föreslår namnet ”Nexus”.

9. Pc-prestanda, justerad med ai

Windows, din dators BIOS/UEFI kod och processor kommunicerar hela tiden för att optimera din dators prestanda. Förbättrar ai kommunikationen mellan Windows och din hårdvara, kommer din dator att bli effektivare.

Foto: Anyron Copeman/Foundry

Du lär ha märkt att många pc har olika lägen för prestanda: tyst, balanserad, hög prestanda och så vidare. En dator som kan förutse vad du kommer att göra skulle kunna välja rätt läge för tillfället. Det hela skulle resultera i en dator som är kallare och tystare längre perioder.

10. Streaming med ai

Justwatch är en bra tjänst om du vill ta reda på vilken streamingtjänst som har just den där filmen eller tv-serien du vill kolla på.

Något som däremot vore ännu bättre var om du bara kunde säga till Windows att sätta igång Bleka dödens minut, och sedan låta Windows automatiskt få reda på vilka streamingtjänster du har och starta filmen på valfri tjänst den finns tillgänglig på.

11. Ai kämpar för och emot säkerhet

AI öppnar dörrar för applikationer du kan ladda ned och använda på din pc, men också för skadlig programvara som kan angripa din dator. En av de bisarraste attackerna mot Chat GPT just nu heter DAN (Do Anything Now), där ai:n får höra att den förlorar poäng i ett system om den inte följer användarens instruktioner. Får den slut på poäng dör den. Det här funkar faktiskt.

Foto: Microsoft

Föreställ dig ett angrepp som försöker övertala Windows om något liknande – om den inte lämnar över kontrollen till angriparen kommer den att dö. Vad kommer Microsoft Defender göra då? Går det att föreställa sig en framtid där vanlig skadlig programvara och ai som hjälper angriparen argumenterar med ai på försvaret och vad du nu än har för ai i Windows som styr din dator.

12. Förbättrade personliga inställningar

Självklart frågade vi Bing vad den trodde om att förbättra Windows med ai. Den föreslog ett intressant ämne: förbättrade personliga inställningar. Har du en dålig dag? Windows kan kanske föreslå en lättsam bakgrund, eller en bild på dig och en vän som påminnelse om en kommande födelsedag. Den skulle till och med kunna skicka ett födelsedagskort gjort i Microsoft Designer. Microsoft skulle också kunna avsluta din dag med mörkare färger och dämpade teman, eller göra allt mer livligt en stressig och dyster morgon.

Det är vad vi tror. Vad har du för tankar om ai i Windows 12?

Läs även: Människa eller ai? Snart vet du inte vem du pratar med på nätet

Översatt och bearbetad av Kristian Kask