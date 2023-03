Jag testade 16 tums Galaxy Book 3 Pro 360 för några veckor sedan, en dator som det var svårt att säga vem den egentligen är för. Proffsig framtoning, och proffsig skärm för kreativt arbete, men utan extra datorkraft eller grafikkort, så användningsområdet blev begränsat. Nu har jag även testat Samsungs verkliga tungviktare, nya Galaxy Book 3 Ultra.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Samsung visar att de även kan göra kraftpaket med kvalitet. Du får lysande skärm, bra ljud, flexibla prestandalägen samt hög kvalitet i alla detaljer. Det går snabbt, men utan att vara det lyft som ny generation Core-processor borde ge. De goda egenskaperna väger dock tyngst, även om det finns småsaker att förbättra. Positivt Fantastisk skärm och bra ljud

Välbyggd och relativt slimmad

Stabila prestanda för arbete

Smidigt flexibla prestandalägen Negativt Borde det inte gå ännu snabbare?

Dyr, och dyrare att uppgradera

Rörigt med alla extra appar

Fler portar, tack Stort test – kraftfulla laptops för kreativa jobb

Det är tillverkarens första i den här klassen och den första laptopen som får namnet Ultra, som Samsung annars använder för sina mest maxade mobiler och surfplattor. Den har precis lika bra skärm som Galaxy 3 360 Pro, men mer kraft bakom för att driva den.

Här får du Intels nya kraftfulla Intel Core i7-13700H, Nvidia Geforce RTX 4050-grafik och 16 gigabyte ramminne. Det är inte den högst specade modellen av datorn, det finns också en version med Core i9-13900H, RTX 4070 och 32 gigabyte minne. Bägge modellerna går sedan att få med antingen 512 gigabyte eller en terabyte ssd. Min testdator har 512 gigabyte och är alltså det billigaste alternativet.

Billigt och billigt, den går fortfarande loss på 32 990 kronor. Det är inte överdrivet mycket för den här typen av dator. Men visst, det hade varit bra om det gick att välja till mer ramminne för även den här modellen. Nu blir det en dyr uppgradering som bara går att få om du också betalar för mer grafik och processor, som du kanske inte behöver.

Skämen kan bli glansig, men kompenserar med perfekt kontrast och bra ljusstyrka.

Snabb, men inget vidare lyft

Det här är första datorn jag testar med den här processorn, men det lär inte bli den sista. Föregångaren Core i7-12700H var en av de mest populära för att bygga kraftfulla bärbara datorer med förra året, och många fler med den nya processorn har släppts eller är på gång. Frågan är om det finns mer att hämta ut processorn än vad Samsungs lyckas med.

Vi får hoppas på det, för första intrycket av den i Galaxy Book 3 Ultra är faktiskt mesigt. Den håller jämna steg med en Dell XPS 17 och en Gigabyte Aero XE4 jag testade i fjol med Core i7-12700H. Den är bättre på enkärniga jobb, sämre på flerkärniga. Samsungs laptops har ibland underpresterat jämfört med konkurrenterna, men det har mest varit i tunna, lätta laptops för surf och kontorsarbete där topprestanda är mindre viktigt, och Samsung har övertygat med design, skärmar och batteritid. Prestanda var aldrig dålig, men inte bättre än okej.

Samma sak kan sägas här. Prestanda är helt okej. Men borde den inte ha växlat upp ett steg? Eller är det här nivån vi har att vänta oss av nya Core i7? Det framtiden utvisa, när jag har testat fler datorer. Kanske är mina förväntningar alldeles för högt ställda efter att nyligen testat ROG Stríx Scar 16 med Intels värstingprocessor Core i9-13980HX, som i vissa moment presterar nästan dubbelt så bra.

Jätte-musplattan ger Macbook Pro-vibbar. Och det är uppenbart både i pris, prestanda och funktion att det är vad Samsung vill konkurera med här.

Elegant bygge och briljant skärm

Är det här en prestandanivå du är nöjd med finns det mycket annat att glädja sig åt i datorn. Den har utmärkt byggkvalitet och en elegant och relativt kompakt design. En stor musplatta med hög precision och ett brett tangentbord, med sifferknappsats, och hög kvalitet i knapparna gör den bekväm arbeta med. Har du musen externt kan plattan vara något stor och i vägen, men den går lätt att stänga av.

Det bästa med Galaxy Book 3 Ultra är bildskärmen. Det ser ut att vara samma utmärkta amoled-panel som i Book 3 Pro 360. 16 tum stor och med 16:10-bildförhållande och 2 880 x 1 800 bildpunkter. Du får ljusstyrka upp till 500 cd/m2 för hdr och Displayhdr 500-certifiering, du får färgomfång som uppges ligga på 120 procent av dci-p3, och det är lätt att växla mellan olika färgprofiler för srgb, dci-p3 och Adobergb, beroende på vad du ska göra med datorn.

Det är upptill 120 Hz bildfrekvens i skärmen och du kan välja mellan att köra 120 Hz eller 60 Hz konstant, eller ett dynamiskt läge som ökar frekvensen vid behov. Det ser ut att fungera sömlöst, men det är svårt att säga hur ofta den egentligen går ned till 60. Det här är egentligen ingen gaming-laptop, men då skärmen också har snabba svarstider, ned till tre millisekunder, går den även att använda till det. I alla fall om du kör dina spel i 1080p-upplösning och inte kör de mest krävande alternativen för effekter och strålspårning.

Amoled-skärm i absoluta toppklass

Kraftfulla högtalare

Även ljuduppsättningen ser ut att vara likadan som Galaxy Book 3 Pro 360, fyra högtalare på undersidan av datorn, två för bas och två för diskant och mellanregister. Du får Dolby Atmos-stöd för ljudoptimering, men även med det avslaget låter det övertygande bra. Faktiskt ännu mer kraftfullt än i 360 Pro, troligen tack vare att datorn är lite tjockare, så det finns plats för mer resonans i chassit.

Är det något jag vill gnälla på är det att jag tycker att Samsung gott hade kunnat ge datorn fler externa portar. Dubbla Thunderbolt 4, separat hdmi och en usb typ a är inte uselt, men ska det här vara en mångsidig och snabb produktivitetsdator hade ett par extra usb och en snabb fast nätverksport varit ett plus. Och gärna en sd-kortläsare i fullstorlek.

Nu kan du behöva plugga in en hubb för att få plats med allt externt du behöver. Och då datorn också får ström via Thunderbolt-portarna blir det ofta bara en över. Ska du få ut det mesta prestandamässigt ur datorn behövs ett vägguttag i närheten, dels för att den helt enkelt inte växlar upp processor och grafik till max utan ström, dels för att den snabbt tömmer batteriet under hög belastning av cpu, gpu och skärm.

I appen Samsung Settings hittar du bland annat inställningar för färgprofil till skärmen. I appen borde fler funktioner ha kunnat bakats in, som idag har egna appar.

Smart med ställbar kylning

Men den är också överraskande mångsidig. Det går att växla mellan olika prestandalägen med ett snabbkommando i tangentbordet, för hög prestanda, blandad användning och helt tyst. Inte heller under hårdkörning på prestandaläge är datorn extremt högljudd, men det kan bero på att grafikkortet inte är det mest kraftfulla. Kylningen behöver inte gå på högvarv för att hålla det svalt nog. Kanske om den hårdpressas i krävande spel, men det är inte huvudsyftet med datorn och därmed inget jag testat.

Tysta läget är utmärkt om du bara ska surfa och köra Office. Då räcker batteriet betydligt längre. Jag körde den som min dagliga jobbdator åtta timmar om dagen, ställde skärmen på 60 Hz och dämpade ljusstyrkan, då räckte batteriet en bit in på eftermiddagen – dag två. Det är dock inte ett realistiskt sätt att använda en latop somn den här. Här ska prestanda utnyttjas, annars är det ingen poäng. Och då behöver du laddaren tillhands.

Stabila wifi-prestanda, en problemfritt bra webbkamera samt mikrofon och pålitlig fingeravtrycksinloggning rundar av funktionsutbudet i datorn. Just fingeravtrycksläsaren är en förbättring jämfört med de som satt i några förra årets Galaxy Book 2-datorer. Då hade de svårt att konsekvent läsa av fingertoppar. Nu är det mer användbart.

Strömadaptern för Galaxy Book 3 Ultra är inte stor för att vara till en kraftfull laptop, men stor nog för att vara designad som en mobilladdare.

Mycket extra, men rörigt

Vad Samsung främst behöver ta tag i är på mjukvarusidan. De är kanske den tillverkare av Windows-laptops som mest försöker pracka på användaren egna appar och funktioner för att få in dem i sitt Samsung-ekosystem. Bixby för röstkontroll, egen sökfunktion, fildelare, bildgalleri, skärminspelare, videoredigerare och anteckningsblock. Utöver det flera appar som bara fungerar tillsammans med andra Samsung-produkter, som molnsynkning av bluetooth-enheter, skärmutökning till en surfplatta, och Smart Things-kontroll.

Dessutom flera appar för programuppdatering, support, inställningar, systembackup och så vidare. Jag räknar till 24 olika enskilda extra appar från Samsung i startmenyn. Många som gör sig konstant påminda med popup-rutor, tills jag till slut lyckas stänga av de flesta. Lägg till detta en prova på-version av säkerhetsprogram från McAfee, som även den poppar upp och tjatar.

Det här är inget unikt med Ultra, men just i en dator med proffsvibbar som denna känns det oseriöst. Städar de upp här, slår ihop fem till tio separata appar till en, och stryker en del onödigheter, så borde Samsung kunna leverera en mycket smidigare upplevelse. Den går att få kontroll på manuellt, så det inte förstör ett annars gott intryck, men det kräver arbete och tålamod.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Book 3 Ultra NP960XFH-XA1SE

Testad: Mars 2023

Tillverkare: Samsung

Processor: Intel Core i7-13700H, 6st Performance upp till 5 GHz + 8st Efficient upp till 3,7 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 4050, 6 GB

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 512 GB, plats för mikro sd

Bildskärm: 16 tum blank amoled, 2880 x 1800 bildpunkter, 120 Hz

Webbkamera: 1080p

Anslutningar: 2st thunderbolt 4, usb 3 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, 2 år garanti

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 1 tim (hög belastning, full ljusstyrka, 120 Hz), ca 17 tim (låg belastning, låg ljusstyrka, 60 Hz)

Storlek: 35,5 x 25,1 x 1,7 cm

Vikt: 1,79 kg

Rek. pris: 32 990 kr

Aktuellt pris: 32 990 kr hos Samsung

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 16 496 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 875 poäng

Geekbench 5, cpu: 12 969 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 854 poäng

Geekbench 5, gpu: 84 004 poäng

Geekbench 6, cpu: 12 869 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 524 poäng

Geekbench 6, gpu: 74 680 poäng

Disk, läsning: upp till 6 786,25 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 123,24 MB/s