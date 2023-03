I den senaste förhandsversionen av Windows 11 (Build 22621.1483) så har notifikationer börjat dyka upp i startmenyn.

"Detta är bara tillgängligt för en liten publik just nu. Vi kommer att göra den mer brett tillgänglig under de kommande månaderna. Vissa enheter kanske lägger märke till olika visuella användningar i samband med att vi samlar in respons", skriver Microsoft på sin blogg.

Notifikationerna, som dyker upp i form av utropstecken, kan bland annat användas för att uppmärksamma användare om olika nya funktioner i Windows 11. Vissa användare har dock redan börjat kritisera dem för att vara förklädda annonser i startmenyn.

När notifikationerna kan dyka upp i startmenyn för standardanvändare av Windows 11 är just nu okänt.

