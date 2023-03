Sonys satsning på att släppa stora tidigare Playstation-exklusiva spel på pc har hittills gått väldigt bra med titlar som Death Stranding och Horizon Zero Dawn. Efter en lång väntan och en extra månads försening har nu även The Last of Us Part 1 släppts, men tyvärr ser det inte ut att bli en lika problemfri lansering.

I skrivande stund är 67 procent av de 5 875 omdömen som har lämnats av kunder negativa och alltså bara en tredjedel positiva. Användare rapporterar om krascher, överanvändning av grafikminne och andra problem.

The Verge rapporterar även att spelet knappt fungerar alls på Steam Deck och inte är verifierat, trots att spelets skapare Neil Druckmann i december lovade att det skulle komma till Valves handhållna speldator. Det tar en timme för Steam Deck att bygga spelets shaders och även på lägsta inställningar når det inte upp till 30 bilder per sekund.

Sony verkar ha förstått att spelets buggar kan ställa till det – enligt The Verge skickades recensionskoder ut till journalister först under tisdagen.