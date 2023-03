Microsoft Bings AI-drivna chattrobot kommer inom en snar framtid börja innehålla annonser, skriver Microsofts corporate vice president, Yusuf Mehdi, i ett nytt blogginlägg.

Exakt hur annonserna kommer integreras med Bings chattrobot är än så länge inte helt klart vad gäller utformning och mängd.

De tycks dock redan börjat dyka upp för vissa användare. Något som först uppmärksammades av The Verge.

Bing Chat now has Ads!



It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.



1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP